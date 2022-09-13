Вторник, 13 Сентября 2022 21:41

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен всплеском военной активности вдоль армяно- азербайджанской границы и ее гуманитарными последствиями. Эта активность влияет на жизнь и безопасность людей, проживающих в приграничных районах, и блокирует их доступ к основной инфраструктуре, говорится в сообщении МККК.

<При проведении военных операций всегда должны приниматься все меры предосторожности для соблюдения норм международного гуманитарного права. Это обязанность сторон, подписавших Женевские конвенции. Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию помощи тем, кто пострадал от этой эскалации боевых действий. Мы также готовы действовать в качестве нейтрального посредника, например, посетить захваченных лиц, если таковые имеются, способствуя их возвращению по просьбе сторон, и возвращении тел погибших>, - сказал директор по операциям МККК Мартин Шюепп.

МККК напоминает заинтересованным сторонам, что они должны проводить различие между гражданскими лицами и лицами, участвующими в боевых действиях. Они также должны сделать все возможное, чтобы щадить гражданские объекты, в частности, медицинские учреждения и персонал. МККК также оценивает гуманитарную ситуацию на местах, чтобы быстро реагировать на неотложные нужды людей, пострадавших в результате военных операций.

<Мы тесно сотрудничаем с Армянским Красным Крестом и Азербайджанским Красным Полумесяцем, координируя деятельность, направленную на помощь людям, пострадавшим от конфликта в регионе>, - говорится в сообщении МККК