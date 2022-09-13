|На территории Армении произошло землетрясение
|Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ призывают к немедленному прекращению боевых действий вдоль армяно-азербайджанской границы.
|В МИД Франции: Макрон готов переговорить с Алиевым
|ООН призывает Азербайджан и Армению предпринять шаги по деэскалации
|Путин принимает участие в саммите ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Беларусь на саммите ОДКБ предложила принять оперативные шаги для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Главы МИД РФ и АР обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Заседание Совбеза ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе состоится 14 сентября
|Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 50 своих военнослужащих
|Беларусь призвала Армению и Азербайджан к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей
|МККК: При проведении военных операций должны соблюдаться нормы международного гуманитарного права
|В Джермуке горят леса
|В приграничных районах Армении приостановлен учебный процесс
|ANCA: Адам Шифф представит резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить атаки на Армению и Арцах
|Национально-демократическое движение <Бевер> (Полюс) предлагает политическим силам Армении сформировать переходное антикризисное правительство
|Секретарь Госдепартамента США призвал Азербайджан прекратить военные действия
|По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - МО РА
|В Aшхабаде прошло девятое заседание межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству
|В МИД Tуркменистана состоялись туркмено-армянские политические консультации
|Обстановка напряженная, идут интенсивные бои - губернатор Гегаркуникской области
|Минздрав Армении ожидает адекватной оценки ВОЗ на преступные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал международных партнеров дать оценку агрессии Азербайджана
|Французский политик и евродепутат: Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством
|У здания парламента Армении проходит акция, участники которой требуют отставки властей
|Никол Пашинян принял российского сопредседателя МГ ОБСЕ
|Татоян: В результате безответственной работы правительства РА, альтернативная дорога Капан-Чакатен под прицелом врага
|Омбудсмен Армении провела онлайн брифинг с главами дипмиссий и представителями международных организаций
|Мирзоян в разговоре с Боррелем подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана
|В СЕ и ЕС требуют прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов Организации для урегулирования ситуации
|Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению к политико- дипломатическому урегулированию конфликта
|Партия <Возрождение> Франции осудила агрессию Азербайджана
|Состоялось внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ
|Серж Танкян: Армения - мирная демократия, подвергшаяся нападению
|Прокуратура Армении: Агрессия ВС Азербайджана против территориальной целостности Армении и мирного населения была заранее спланирована
|Евродепутат: Сейчас не время для беззубых заявлений, призывающих к сдержанности "с обеих сторон"
|Парламент Армении принял заявление относительно совершенной Азербайджаном агрессии против Армении
|Боррель: Ночное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном- это опасная эскалация, которую необходимо остановить
|Офис 3-го президента РА: Пока у власти будет бездарный, трусливый режим, последствия будут такими
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Ираклием Гарибашвили
|Депутаты НС Армении призывают международное сообщество осудить агрессию, совершенную против Армении
|Армения инициировала спецзаседание постоянного совета ОБСЕ
|НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Постпред США при ОБСЕ отреагировал на эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|МО Армении: противник продолжает попытки позиционного продвижения в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк
|Самвел Бабаян: Необходимо откорректировать оборонную политику и сформировать вооруженные силы, адекватные общеармянским вызовам и угрозам
|Кремль: Президент России прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал мировое сообщество предпринять действенные шаги, чтобы прекратить очередную агрессию Азербайджана
|Зайнетдинов: По обращению Армении организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации
|Франция созывает Совбеза ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе
|Кобахидзе: В пределах возможностей Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе
|Польское председательство в ОБСЕ призвало к прекращению боевых действий на армяно- азербайджанской границе
|Премьер: В вопросе реформирования вооруженных сил Армении предпринимаются серьезные шаги
|Никто после 2020 года так и не поинтересовался тем, делалось ли что-то для победы. Всех интересовала остановка войны: Пашинян
|Вопрос о праве народа Армении на самооборону никто не ставит под сомнение - Пашинян
|Константин Затулин: Азербайджан пользуется участием России в СВО на Украине и предъявляет новый "ультиматум" Армении
|Минздрав: В результате обстрелов Азербайджаном армянских позиций и населенных пунктов ранение получили 3 мирных граждан
|Оппозиционер: Наша главная проблема в существовании власти, которая за 4 года лишила Армению и Арцах возможности сопротивления и жизнеспособности
|Все утверждения азербайджанской стороны о якобы ответных действиях на совершенные Арменией провокации совершенно не соответствуют действительности - Пашинян
|Читать больше
АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен всплеском военной активности вдоль армяно- азербайджанской границы и ее гуманитарными последствиями. Эта активность влияет на жизнь и безопасность людей, проживающих в приграничных районах, и блокирует их доступ к основной инфраструктуре, говорится в сообщении МККК.
<При проведении военных операций всегда должны приниматься все меры предосторожности для соблюдения норм международного гуманитарного права. Это обязанность сторон, подписавших Женевские конвенции. Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию помощи тем, кто пострадал от этой эскалации боевых действий. Мы также готовы действовать в качестве нейтрального посредника, например, посетить захваченных лиц, если таковые имеются, способствуя их возвращению по просьбе сторон, и возвращении тел погибших>, - сказал директор по операциям МККК Мартин Шюепп.
МККК напоминает заинтересованным сторонам, что они должны проводить различие между гражданскими лицами и лицами, участвующими в боевых действиях. Они также должны сделать все возможное, чтобы щадить гражданские объекты, в частности, медицинские учреждения и персонал. МККК также оценивает гуманитарную ситуацию на местах, чтобы быстро реагировать на неотложные нужды людей, пострадавших в результате военных операций.
<Мы тесно сотрудничаем с Армянским Красным Крестом и Азербайджанским Красным Полумесяцем, координируя деятельность, направленную на помощь людям, пострадавшим от конфликта в регионе>, - говорится в сообщении МККК
|На территории Армении произошло землетрясение
|Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ призывают к немедленному прекращению боевых действий вдоль армяно-азербайджанской границы.
|В МИД Франции: Макрон готов переговорить с Алиевым
|ООН призывает Азербайджан и Армению предпринять шаги по деэскалации
|Путин принимает участие в саммите ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Беларусь на саммите ОДКБ предложила принять оперативные шаги для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Главы МИД РФ и АР обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Заседание Совбеза ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе состоится 14 сентября
|Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 50 своих военнослужащих
|Беларусь призвала Армению и Азербайджан к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей
|МККК: При проведении военных операций должны соблюдаться нормы международного гуманитарного права
|В Джермуке горят леса
|В приграничных районах Армении приостановлен учебный процесс
|ANCA: Адам Шифф представит резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить атаки на Армению и Арцах
|Национально-демократическое движение <Бевер> (Полюс) предлагает политическим силам Армении сформировать переходное антикризисное правительство
|Секретарь Госдепартамента США призвал Азербайджан прекратить военные действия
|По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - МО РА
|В Aшхабаде прошло девятое заседание межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству
|В МИД Tуркменистана состоялись туркмено-армянские политические консультации
|Обстановка напряженная, идут интенсивные бои - губернатор Гегаркуникской области
|Минздрав Армении ожидает адекватной оценки ВОЗ на преступные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал международных партнеров дать оценку агрессии Азербайджана
|Французский политик и евродепутат: Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством
|У здания парламента Армении проходит акция, участники которой требуют отставки властей
|Никол Пашинян принял российского сопредседателя МГ ОБСЕ
|Татоян: В результате безответственной работы правительства РА, альтернативная дорога Капан-Чакатен под прицелом врага
|Омбудсмен Армении провела онлайн брифинг с главами дипмиссий и представителями международных организаций
|Мирзоян в разговоре с Боррелем подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана
|В СЕ и ЕС требуют прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов Организации для урегулирования ситуации
|Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению к политико- дипломатическому урегулированию конфликта
|Партия <Возрождение> Франции осудила агрессию Азербайджана
|Состоялось внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ
|Серж Танкян: Армения - мирная демократия, подвергшаяся нападению
|Прокуратура Армении: Агрессия ВС Азербайджана против территориальной целостности Армении и мирного населения была заранее спланирована
|Евродепутат: Сейчас не время для беззубых заявлений, призывающих к сдержанности "с обеих сторон"
|Парламент Армении принял заявление относительно совершенной Азербайджаном агрессии против Армении
|Боррель: Ночное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном- это опасная эскалация, которую необходимо остановить
|Офис 3-го президента РА: Пока у власти будет бездарный, трусливый режим, последствия будут такими
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Ираклием Гарибашвили
|Депутаты НС Армении призывают международное сообщество осудить агрессию, совершенную против Армении
|Армения инициировала спецзаседание постоянного совета ОБСЕ
|НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Постпред США при ОБСЕ отреагировал на эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|МО Армении: противник продолжает попытки позиционного продвижения в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк
|Самвел Бабаян: Необходимо откорректировать оборонную политику и сформировать вооруженные силы, адекватные общеармянским вызовам и угрозам
|Кремль: Президент России прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал мировое сообщество предпринять действенные шаги, чтобы прекратить очередную агрессию Азербайджана
|Зайнетдинов: По обращению Армении организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации
|Франция созывает Совбеза ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе
|Кобахидзе: В пределах возможностей Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе
|Польское председательство в ОБСЕ призвало к прекращению боевых действий на армяно- азербайджанской границе
|Премьер: В вопросе реформирования вооруженных сил Армении предпринимаются серьезные шаги
|Никто после 2020 года так и не поинтересовался тем, делалось ли что-то для победы. Всех интересовала остановка войны: Пашинян
|Вопрос о праве народа Армении на самооборону никто не ставит под сомнение - Пашинян
|Константин Затулин: Азербайджан пользуется участием России в СВО на Украине и предъявляет новый "ультиматум" Армении
|Минздрав: В результате обстрелов Азербайджаном армянских позиций и населенных пунктов ранение получили 3 мирных граждан
|Оппозиционер: Наша главная проблема в существовании власти, которая за 4 года лишила Армению и Арцах возможности сопротивления и жизнеспособности
|Все утверждения азербайджанской стороны о якобы ответных действиях на совершенные Арменией провокации совершенно не соответствуют действительности - Пашинян
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Читать больше
|Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах