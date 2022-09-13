Вторник, 13 Сентября 2022 20:00

АрмИнфо.Принимая во внимание развязанную Азербайджаном военную агрессию Азербайджана против Армении, Министерство образования, науки, культуры и спорта РА приняло решение о предоставлении отпуска государственным образовательным учреждениям населенных пунктов Гегаркуникской и Сюникской областей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, пропущенные уроки будут восполнены в будущем. В то же время органам местного самоуправления предложено временно приостановить образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях указанных населенных пунктов