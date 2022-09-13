Вторник, 13 Сентября 2022 19:59

АрмИнфо. Агрессивные военные действия Азербайджанской Республики против Армении 13 сентября 2022 года еще раз доказали несостоятельность и преступную спекуляцию с так называемой политикой <Эпохи мира>, принятой нынешними властями Армении. Мир зиждется на военно-политическом балансе государств. Об этом говорится в заявлении совета Национально-демократического движения <Бевер> (Полюс).

В заявлении отмечается, что в ходе сегодняшнего выступления в парламенте Армении, премьер- министр Пашинян признал, что <не в состоянии выполнять обязанности и полномочия, возложенные на него Конституцией, т.е. быть гарантом территориальной целостности и безопасности государства:>, в связи с чем <Бевер> требует объявить в стране военное положение и организовать вооруженную самооборону населения в областях, являющихся ареной боевых действий.

Отмечается: <Принимая во внимание отказ государств-членов ОДКБ от своих обязательств перед Арменией, а также невыполнение Россией своих союзнических обязательств, предусмотренных двусторонними документами, принять немедленные меры по прекращению членства Армении в ОДКБ, приостановить действие вышеуказанных документов с Российской Федерации>. Вместе того <Бевер> предлагает установить тесные военно-политические отношений со странами Запада.

Так как власти Армении неспособны действовать в условиях экзистенциальных угроз и не в состоянии вывести страну из углубляющегося с каждым днем кризиса, <Бевер> обращается к политическим силам с предложением провести консультации с повесткой поиска путей выхода из ситуации, одной из целей которой станет формирование переходного антикризисного правительства.