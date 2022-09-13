Вторник, 13 Сентября 2022 19:47

АрмИнфо.Секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с премьер­министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, чтобы выразить озабоченность Вашингтона в связи с боевыми действиями вдоль армяно-азербайджанской границы. Об этом передает Reuters

Согласно источнику, Блинкен призвал стороны прекратить боевые действия и заявил, что Вашингтон будет добиваться немедленного их прекращения.