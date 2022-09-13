Вторник, 13 Сентября 2022 19:18

АрмИнфо. По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно- азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. О этом сообщает оборонное ведомство Армении.

Говорится, что о стабилизации ситуации пока рано говорить, однако зафиксированная в полночь интенсивность артобстрела значительно ослабла.

Спецподразделения противника в течение всего дня пытались достичь позиционного превосходства, особенно в направлении Верин Шоржа, Сотк, Арданиша. Вооруженные силы Армении продолжают в полном объеме выполнять поставленные перед ними задачи. Данные по потерям уточняются. В МО назвали нелепостью утверждения Азербайджана, что они не обстреливают мирное население и гражданскую инфраструктуру. Есть достаточно фактов, которые подтверждают преступный характер действий ВС АР, - отметили в МО РА.