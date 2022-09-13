Вторник, 13 Сентября 2022 18:41

АрмИнфо.13 сентября 2022 года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялось девятое заседание Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются с туркменской стороны - Заместитель Председателя Кабинета Министров Ш.Абдрахманов, с армянской - Министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения Гнел Саносян.

На повестку дня встречи, в которой также приняли участие руководители и представители ряда министерств, ведомств и субъектов хозяйствования двух стран, был вынесен широкий спектр вопросов, касающихся реализации имеющихся договорённостей между двумя странами

Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам восьмого заседания Комиссии, состоявшегося в Ереване в марте 2017 года.

Стороны отметили, что экспорт продукции нефтегазовой, сельскохозяйственной, пищевой и текстильной промышленностей Туркменистана в Республику Армения будет способствовать развитию и укреплению торговых отношений между двумя странами. Стороны также договорились содействовать увеличению объемов товарооборота между двумя странами и расширению номенклатуры экспортируемых товаров, путем установления контактов при участии деловых кругов сторон и организации встреч.

Также сторонами была выражена заинтересованность в укреплении контактов в сфере промышленности, транспорта, строительства, архитектуры, сельского хозяйства, а также в топ­ливно-энергетическом секторе.

Стороны также высказались за углубление контактов в сферах науки, культуры, спорта, туризма, образования, здравоохранения и развитие сотрудничества в области средств массовой информации, которые выступают действенным механизмом диверсификации взаимовыгодного партнерства.

Члены Комиссии сделали акцент на необходимости регулярного проведения двусторонних встреч, консультаций и переговоров, нацеленных на дальнейшее упрочение конструктивного диалога в интересах двух стран.

По итогам работы Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан соответствующий протокол.