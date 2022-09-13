Вторник, 13 Сентября 2022 18:31

АрмИнфо. Обстановка напряженная, идут интенсивные бои, - сообщил в беседе с радио <Азатутюн> (Свобода) губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян, рассказывая об обстановке на границе с Азербайджаном по положению на 17.00, 13 сентября.

По его словам, боестолкновения, начавшиеся ночью, продолжаются в районах населенных пунктов Сотк, Верин Шоржа, Ахпарадзор. Эвакуация людей, однако, не проводилась. <Кто хотел уехать, мы помогли выехать, тем, кто хотел укрыться, мы предоставили им убежище>, - подчеркнул губернатор.

Информации о пострадавших среди мирного населения у губернатора не было. Он сообщил, что есть раненые военнослужащие, они были переведены в медпункт города Мартуни, а затем в Ереван. По положению на 15.00 от обстрелов пострадало 43 военнослужащих, в том числе тяжелораненные.