Вторник, 13 Сентября 2022 18:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 здания министерства обороны РА в Аване; собственные дома 51-85 на улице Багреванди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 32Б, 32Г на улице Ленинградяна, жилые дома 30, 32 на улице Арзуманяна, квартал “Ной” , улица Восканяна, абоненты улицы Шаумяна 16 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 1-10 на переулке 2А в Нубарашена, собственные дома 22-25 на улице Давида Бека, 12-25 на 2-ом переулке Давида Бека;

11:00-17:00 жилые дома 19/1, 21/1 на улице Вагаршяна, 12 на улице Хачатряна, собственные дома 10-14 на улице Хачатряна, жилые дома 7Б, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 9Б на пр. Азатутяна, собственные дома 14-28 на 49-ой улице, 1-10 на 51-ой улице Арабкира, 96/5 на улице Наири Заряна, жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, 5, 7 на улице Н.Тиграняна, собственные дома улицы Малхасяна, собственные дома 113-115 на 2-ом переулке В.Папазяна, собственные дома 86-102 на улице Амо Сагяна, жилой дом 13 на улице Кочара, жилой дом 113 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 12-113 на 1-ом переулке Чаренца, 177-225 в 8-ом ряду Сари Тага, жилые дома 9, 15 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 на улице Шарури, вспомогательное хозяйство на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Цахкаовит;

в Араратской области:

10:00-13:00 село Арарат;

10:00-14:00 село Воскетап; частично село Айгаван;

10:00-16:00 частично село Урцадзор;

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:30 частично село Мхчян;

11:00-15:00 частично село Агнджадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 село Агавнадзор, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 села Акунк, Зар, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 село Агберк;

13:00-15:00 село Цахкашен полностью, село Гандзак полностью, водоканал Гандзака, территория под названием кладовые картофеля Гандзака (“Гандзаки картофили пахестнер”), газозаправочная станция ООО "Алик", частично квартал “Ацарат”, школа № 8 и детский сад, территория под названием “Ацарати гланоц”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 северо-восточная часть общины Азатан и село Бениамин в Ахурянском регионе; частично село Джрапи в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на 5-ой улице Норка, 132-169 на 7-ой улице Норка, жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г.Овсепяна и прилегающие собственные дома в Норк Мараше; собственные дома на улице Давида Бека, школа N61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 61, 62, 64 на улице Андраника, 57, 59, 69 на улице Раффи, улица Вантяна и абоненты улицы Малатия; жилые дома 10, 14, 16, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/6, 31/8, 23/11, 23/12, 23/13, 32-52 на улице Ленинградяна, 20а, 43 на улице Арзуманяна, 15/1 на улице Шинарарнери, 9/1 на улице Алабяна, квартал “Ной”, абоненты-жильцы улиц Аракеляна, Левоняна, Егиазаряна, Вштуни, Х.Хачатряна, Асмик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 23/27, 25/14, 25а на улице Налбандяна, 10, 12 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Киевяна, 3 на 1-ом переулке Киевяна, жилой дом 14 на улице Сепуга, 39 на улице Севастополян, собственные дома 8-51 на улице Севастополян, 20-29 на улице Сепуга, жилые дома 2, 4, 6, 7, 8 на пр. Комитаса, собственные дома 1-15 на 4-ом переулке Баграмяна, 5-300 в квартале ‘Канакер ГЭС”, 7/4-7/17 на Тбилисском шоссе; собственные дома 24-213 на уице Гапанцяна, 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, жилые дома 7Б, 9, 9/1, 9Б, 9/3, 9/4 на пр. Азатутяна, собственные дома 14-28 на 49-ой улице, 1-10 на 51-ой улице Арабкира, 96/5 на улице Наири Заряна, школа N158, жилые дома 24, 24б, 26а, 24г на улице Шарури, 81 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Авшар, Айавани Урцадзор;

10:00-16:00 частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично улицы 1-7, частично кварталы “Нор”, 1-6 в городе Масис; частично села Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюри и Мармарашен;

10:30-14:30 частично улица Исакова, жилой дом 66 на улице Огостоси 23 в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Айгезард;

12:00-14:00 частично села Покр Веди и Таперакан;

в Котайкской области:

10:00-11:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Е-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Зовуни; ЗАО “Веолиа джур”, ООО ‘Норма кат”, собственник “Г.Шагинян”, ООО “РЕД Груп”, “Миадзуйл”, садоводческая компания “Зовуни”, винный завод, собственник “А.Манукян”, ООО “Квадра Констракшн”;

11:00-12:00 село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Дпроц”, ‘Ездинери”, ООО “ЛСАГ”, кооператив “Уют”, ООО “Универсал”, кварталы “Акумб”, “Грасеняк”, кооп. “Лилит”, “Виктория, ООО “Трансгаз”, П/К “Арагил”, ООО “Сарнаран”, квартал ‘Датавор”, ООО “Зовуни”, квартал ‘Нор”, ООО “В.Петросян”, “Тамара ев Ани”, ООО “Д.Мартиросян”, квартал “Х-1”, ООО ‘Каре Дар”, ЗАО “Арколад”, ООО “М.Восканян”, “Кар Анк”, ‘Лива Декол”;

11:00-16:00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); садоводческие компании “Птгни-2”, “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Армглас”, “Саранист”, воинская часть, ООО “Докадо”, “Арцив”, “Амур Авагян”, “Саранист”, “А.Авакян”, “Ай Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Брабион”, “Амелиа”, “Г.Овсепян”, П/К “Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческие компании “Птгни Арцив-2”, “Кимиагорц”, ООО “Онира Каб”, коньячный комбинат, села Акунк, Зар, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Агавнадзор, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 частично община Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Гетап в Артикском регионе;

10:00-16:00 южная часть села Торосгюх в Ашоцком регионе;

10:00-16:30 территория собственного сектора, расположенная напротив памятника “Майр Айастан” в городе Гюмри;

в Тавушской области:

09։30-12։00 села Чинар и Айгедзор; газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:30-14:30 улица Мураца в городе Спитак; села Нор Хачакап, Гурсал;

11։00-17։00 села Лернапат и Лернаджур.