Вторник, 13 Сентября 2022 17:47

АрмИнфо. У здания парламента Армении проходит акция родителей и родных погибших военнослужащих участники которой требуют отставки властей.

Как заявил журналистам бывший руководитель аппарата Конституционного суда РА Эдгар Казарян, для того, чтобы понять происходящее, необходимо отслеживать заявления и действия противника. <Что говорит президент Азербайджана Ильхам Алиев? Он говорит, что ты мне пообещал коридор на основании трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, и этот коридор ты должен предоставить. Если ты этого не сделаешь, я сделаю это силой>, - заявил Казарян, добавив, что, по сути, этот факт признал сегодня в Национальном Собрании и премьер-министр Никол Пашинян.

Казарян подчеркнул, что Пашинян не способен вести переговоры с Алиевым, иначе бы он поставил вопрос о 7-ом пункте данного заявления, который касается возвращения военнопленных. <Если ты не выполнил шестого пункта, о каком девятом пункте идет речь>, - отметил Казарян, добавив, что помимо Зенгезурского коридора есть еще и Лачинский коридор. На этом фоне выглядит странным передача под контроль Азербайджана Бердзора. Никто не вернулся в захваченные Азербайджаном территории. <Когда не выполнены шестой, седьмой, восьмой пункты заявления, на каком основании должен выполняться девятый пункт>, - заметил оппозиционер.

Он добавил, что своей политикой Никол Пашинян создает благоприятную для противника среду для агрессии, который уже заявил о своих претензиях на Сюник, озеро Севан. <Почему противник напал на Варденис? Его целью является озеро Севан. То же самое касается и Джермука, чтобы отрезать Армению от всего Вайоц Дзора, где село Арени напрямую связывается с Нахичеванью. В результате этих действий Сюник и Вайоц Дзор полностью окажутся в руках противника. Это возможно только в одном случае, если он (премьер-министр Пашинян - ред.) останется во власти. Если сегодня ночью удастся от него избавиться, завтра ситуация полностью изменится>, - заявил Казарян.