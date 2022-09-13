Вторник, 13 Сентября 2022 17:38

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел России Игоря Ховаева.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, собеседники коснулись вопросов, связанных с предпринятой Азербайджаном агрессией против суверенной территории Армении и преодолением создавшейся ситуации. Особое внимание было уделено поддержанию мира и стабильности в регионе.

Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном, нагорно-карабахским конфликтом.

Пашинян подчеркнул важность использования института сопредседательства Минской группы ОБСЕ и ее опыта в соответствии с ее международным мандатом.