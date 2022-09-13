Вторник, 13 Сентября 2022 17:18

АрмИнфо.В результате безответственной работы правительства РА и преступных деяний азербайджанцев сегодня уже невозможно пользоваться альтернативной дорогой Капан-Чакатен в Сюникской области, потому что действующие власти построили ее так, что она находится под прицелом ВС АР. Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Этой же ночью, 13 сентября, азербайджанские вооруженные силы обстреляли эту дорогу, в том числе машину скорой медицинской помощи. Держа эту дорогу под прицелом и не допуская ее использования, вооруженные силы Азербайджана намеренно создают гуманитарные и изоляционные проблемы для населенных пунктов и мирных жителей Сюника", - отметил Татоян.

По его словам, эта дорога, которую правительство РА начало строить после незаконного перекрытия главной дороги Капан-Чакатен азербайджанскими вооруженными силами, вместо того, чтобы обеспечить вывод противника с этих территорий.

Правозащитник также напомнил, что на уровне вице-премьера, депутатов правящей фракции и других официальных лиц в своих политических и личных интересах была начата кампания безответственных заявлений в обоснование того, что размещение азербайджанских вооруженных сил не является проблемой и что дорога безопасна. По его словам, к этой кампании присоединилось и Общественное телевидение Армении.

"Во время пребывания на посту омбудсмена РА моей командой были собраны все проблемы, которые возникнут после использования этого альтернативного пути. Я обосновал фактами, что невозможно построить дорогу под азербайджанским прицелом, что главная зада должна быть в выводе азербайджанских преступных подразделений с этих территорий, а не строительстве дороги под их прицелом, без оглядки на безопасность.

В то время муниципалитет Капана справедливо предложил правительству в качестве временного решения построить дорогу, проходящую через другое место (я лично проехал через все эти места), что было вполне безопасно и не требовало особых вложений, но правительство отклонило это предложение без объяснения причин", - отметил Татоян.

При этом он опубликовал фотографии, сделанные несколько месяцев назад, на которых видны незаконные позиции азербайджанских вооруженных сил, основная дорога Капан-Чакатен и строящаяся правительством альтернативная дорога.

"На данный момент собранные факты также свидетельствуют о том, что азербайджанские вооруженные силы ведут огонь в направлении сел Неркин Ханд, Шикахох и Срашен общины Капан", - резюмировал Татоян.