Вторник, 13 Сентября 2022 17:16

АрмИнфо. Защитник прав человека Республики Армения Кристинне Григорян провела онлайн-брифинг с главами дипломатических миссий и представителями международных организаций, аккредитованных в Армении, относительно сложившейся ситуации в приграничных населенных пунктах Республики Армения, вследствие продолжающейся агрессии Азербайджана.

Григорян представила собранные аппаратом Защитника факты и доказательства нанесения ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре Армении.

Как говорится в официальном сообщении, защитник провела отдельные брифинги с Комиссаром Совета Европы по правам человека и содокладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу обязательств Армении.

В ходе брифингов Григорян подчеркнула, что действия Азербайджана по существу являются прямым агрессивным посягательством на территориальную целостность Республики Армения. Эти действия поставили под угрозу жизнь и безопасность мирного населения Армении. Защитник заверила международных партнеров, что будет регулярно предоставлять информацию о происходящей ситуации, и попросила собеседников адекватно оценивать происходящие события