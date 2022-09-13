Вторник, 13 Сентября 2022 16:57

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает перс-служба МИД РА, Мирзоян представил Верховному представителю Борелю ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на суверенной территории Армении в полночь 13 сентября.

Подчеркнуто, что объектами азербайджанской агрессии стали не только военные позиции, но и объекты гражданской инфраструктуры.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. -