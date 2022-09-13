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|По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - МО РА
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|В МИД Tуркменистана состоялись туркмено-армянские политические консультации
|Обстановка напряженная, идут интенсивные бои - губернатор Гегаркуникской области
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|Никол Пашинян принял российского сопредседателя МГ ОБСЕ
|Татоян: В результате безответственной работы правительства РА, альтернативная дорога Капан-Чакатен под прицелом врага
|Омбудсмен Армении провела онлайн брифинг с главами дипмиссий и представителями международных организаций
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|В СЕ и ЕС требуют прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов Организации для урегулирования ситуации
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|Партия <Возрождение> Франции осудила агрессию Азербайджана
|Состоялось внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ
|Серж Танкян: Армения - мирная демократия, подвергшаяся нападению
|Прокуратура Армении: Агрессия ВС Азербайджана против территориальной целостности Армении и мирного населения была заранее спланирована
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|Вопрос о праве народа Армении на самооборону никто не ставит под сомнение - Пашинян
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АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Как сообщает перс-служба МИД РА, Мирзоян представил Верховному представителю Борелю ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на суверенной территории Армении в полночь 13 сентября.
Подчеркнуто, что объектами азербайджанской агрессии стали не только военные позиции, но и объекты гражданской инфраструктуры.
Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана.
Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. -
|В приграничных районах Армении приостановлен учебный процесс
|ANCA: Адам Шифф представит резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить атаки на Армению и Арцах
|Национально-демократическое движение <Бевер> (Полюс) предлагает политическим силам Армении сформировать переходное антикризисное правительство
|Блинкен: США будут добиваться немедленного прекращения боевых действий
|По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - МО РА
|В Aшхабаде прошло девятое заседание межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству
|В МИД Tуркменистана состоялись туркмено-армянские политические консультации
|Обстановка напряженная, идут интенсивные бои - губернатор Гегаркуникской области
|Минздрав Армении ожидает адекватной оценки ВОЗ на преступные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал международных партнеров дать оценку агрессии Азербайджана
|Французский политик и евродепутат: Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством
|У здания парламента Армении проходит акция, участники которой требуют отставки властей
|Никол Пашинян принял российского сопредседателя МГ ОБСЕ
|Татоян: В результате безответственной работы правительства РА, альтернативная дорога Капан-Чакатен под прицелом врага
|Омбудсмен Армении провела онлайн брифинг с главами дипмиссий и представителями международных организаций
|Мирзоян в разговоре с Боррелем подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана
|В СЕ и ЕС требуют прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов Организации для урегулирования ситуации
|Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению к политико- дипломатическому урегулированию конфликта
|Партия <Возрождение> Франции осудила агрессию Азербайджана
|Состоялось внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ
|Серж Танкян: Армения - мирная демократия, подвергшаяся нападению
|Прокуратура Армении: Агрессия ВС Азербайджана против территориальной целостности Армении и мирного населения была заранее спланирована
|Евродепутат: Сейчас не время для беззубых заявлений, призывающих к сдержанности "с обеих сторон"
|Парламент Армении принял заявление относительно совершенной Азербайджаном агрессии против Армении
|Боррель: Ночное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном- это опасная эскалация, которую необходимо остановить
|Офис 3-го президента РА: Пока у власти будет бездарный, трусливый режим, последствия будут такими
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Ираклием Гарибашвили
|Депутаты НС Армении призывают международное сообщество осудить агрессию, совершенную против Армении
|Армения инициировала спецзаседание постоянного совета ОБСЕ
|НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Постпред США при ОБСЕ отреагировал на эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|МО Армении: противник продолжает попытки позиционного продвижения в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк
|Самвел Бабаян: Необходимо откорректировать оборонную политику и сформировать вооруженные силы, адекватные общеармянским вызовам и угрозам
|Кремль: Президент России прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал мировое сообщество предпринять действенные шаги, чтобы прекратить очередную агрессию Азербайджана
|Зайнетдинов: По обращению Армении организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации
|Франция созывает Совбеза ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе
|Кобахидзе: В пределах возможностей Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе
|Польское председательство в ОБСЕ призвало к прекращению боевых действий на армяно- азербайджанской границе
|Премьер: В вопросе реформирования вооруженных сил Армении предпринимаются серьезные шаги
|Никто после 2020 года так и не поинтересовался тем, делалось ли что-то для победы. Всех интересовала остановка войны: Пашинян
|Вопрос о праве народа Армении на самооборону никто не ставит под сомнение - Пашинян
|Константин Затулин: Азербайджан пользуется участием России в СВО на Украине и предъявляет новый "ультиматум" Армении
|Минздрав: В результате обстрелов Азербайджаном армянских позиций и населенных пунктов ранение получили 3 мирных граждан
|Оппозиционер: Наша главная проблема в существовании власти, которая за 4 года лишила Армению и Арцах возможности сопротивления и жизнеспособности
|Все утверждения азербайджанской стороны о якобы ответных действиях на совершенные Арменией провокации совершенно не соответствуют действительности - Пашинян
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на передовой
|Рубен Варданян: Никакой договор не может нас защитить, если мы не будем сильны
|Президент ИРИ: Вопрос безопасности Армении является важным для Ирана
|МИД РА представил детали разговора глав внешнеполитических ведомств Армении и России
|Москва: Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации с Азербайджаном по линии ОДКБ
|"Не это ли результат мирной повестки, а агрессия Баку - провал данной политики?" - Пашинян
|Карасин: Благодаря усилиям России к 9.00 сегодня было объявлено перемирие
|Российский эксперт об эскалации на армяно-азербайджанской границе: Не зря директор ЦРУ недавно в регион лично заезжал
|Freedom House призвал Ереван и Баку прекратить огонь
|У армянской стороны 49 погибших. Цифра не окончательная: Пашинян
|Баку и Анкара остаются верными своей политике по перекладыванию ответственности за агрессию на других
|САР: Произошедшее - еще одно проявление последовательно проводимой человеконенавистнической и захватнической политики официального Баку
|Читать больше
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