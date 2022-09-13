Вторник, 13 Сентября 2022 16:54

АрмИнфо. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступили с заявлениями в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе.

Так, в заявлении генсека СЕ отметила, что сообщения об эскалации боевых действий на армяно-азербайджанской границе вызывают большую тревогу.

"Разногласия между государствами-членами Совета Европы должны разрешаться мирным путем переговоров. Недавние прямые контакты между высшими властями обеих стран были многообещающими и должны быть продолжены. При вступлении в Совет Европы Армения и Азербайджан обязались урегулировать конфликт мирным путем. Это обязательство должно соблюдаться. Совет Европы готов оказать помощь в усилиях по примирению, которые способствуют достижению мирного урегулирования", - отметила она.

В свою очередь Боррель констатировал, что в последние часы вдоль армяно- азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди.

"Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня.

Президент Мишель связывается с лидерами обеих стран, и сегодня я проведу разговоры с соответствующими министрами иностранных дел. ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь в достижении общей цели создания безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всего его народа", - подчеркнул Боррель, добавив, что специальный представитель ЕС Тойво Клаар немедленно отправится в две страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в процессе диалога в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.