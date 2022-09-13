Вторник, 13 Сентября 2022 16:33

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом говорится в предоставленном Укринформу комментарии официального представителя МИД Олега Николенко.

Он отметил, что Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. <Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ>, - заявил Николенко.

В то же время, официальный представитель МИД отметил ничтожность любых посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая, по его слвам, в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства.

В МИД Украины также призвали украинцев в настоящее время воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе, - избегать мест военной активности.