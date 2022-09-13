Вторник, 13 Сентября 2022 16:15

АрмИнфо. По инициативе армянской стороны 13 сентября под председательством постоянного и полномочного представителя Республики Армения в ОДКБ Виктора Биягова состоялось экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ. В заседании принимали участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков и начальник Объединённого штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе заседания представитель Армении проинформировал членов Постоянного совета о том, что после полуночи 13 сентября вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив международное право и режим прекращения огня, совершили провокационные и агрессивные действия в отношении суверенной территории Республики Армения по некоторым направлениям границы, предприняв попытки по позиционному продвижению. Вооруженные Силы Республики Армения были доведены до высокого уровня боевой готовности и приступили к защите участков своей ответственности. Действия ВС Азербайджана являются грубейшим нарушением территориальной целостности и суверенитета Республики Армения - государства-члена ОДКБ, а сама складывающаяся ситуация способна перерасти в крупный вооруженный конфликт.

Виктор Биягов заявил, что Армения, обратившись к своим союзникам по ОДКБ, ожидает от них действенных коллективных мер в интересах обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения в рамках Устава ОДКБ. Он выразил уверенность, что механизмы ОДКБ способны обуздать агрессора.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.