Вторник, 13 Сентября 2022 16:14

АрмИнфо. Армения - мирная демократия, подвергшаяся нападению. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер рок-группы System Of A Down (S.O.A.D) Серж Танкян. <Никто не заслуживает быть убитым расистскими нефтедолларовыми олигархическими диктатурами>, - подчеркнул он.

В связи с развязанной агрессией Азербайджана, музыкант призвал помочь распространить сообщение Центра правды и правосудия США (Center for Truth and Justice- CFTJ), в котором говорится об обстреле Азербайджаном гражданской инфраструктуры Армении по периметру всей границы. <Мирные жители укрываются в бункерах. CFTJ требует защиты гражданских лиц от нарушений прав человека и призывает ОДКБ, ООН и Минскую группу ОБСЕ принять меры по осуждению нарушения международных законов, трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и Постановления Международного суда от 7 декабря 2021 года>, - говорится в сообщении Центра.