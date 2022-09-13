Вторник, 13 Сентября 2022 16:14

АрмИнфо.Явная агрессия ВС Азербайджана против территориальной целостности Армения и мирного населения была заранее спланирована. Об этом говорится в распространенной Генпрокуратурой Армении заявлении.

Отмечается, что 13 сентября 2022 г., в полночь вооруженные силы Азербайджанской Республики осуществили агрессию против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, грубо нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, ряд международных соглашений о неприменении силы или угрозы силой, вторжения или нападения на территорию другого государства.

В рамках уголовного производства, возбужденного по статье 140, часть 1, пункт 2 и статья 149, часть 1 Уголовного кодекса РА, были получены данные об агрессии со стороны ВС Азербайджана, преступных нарушениях ряда норм международного гуманитарного права и совершении военных преступлений.

В частности, в рамках возбужденного уголовного дела были получены данные о том, что вооруженные силы Азербайджана с применением ракетно-артиллерийских средств, ударных средств авиации, а также с применением стрелкового оружия различного калибра, подвергли обстрелам находящиеся на суверенной территории Республики Армения воинские части, военную технику в Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях, что привело к человеческим и материальным потерям.

Кроме того, точечно, в отдельных случаях, будучи мотивированными национальной ненавистью, прямой наводкой с целью убийства людей азербайджанские военные наносили удары по многим населенным пунктам, находящимся в тылу и не участвовавшими в боевых действиях - по гражданскому населению, жилым домам, а также гражданской инфраструктуре. В результате обстрела несколько мирных жителей получили ранения.

По полученным данным, развязанный против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения акт агрессии был заранее подготовлен и спланирован военно-политическим руководством и вооруженными силами Азербайджана. С этой целью в течение длительного периода создавались специальные базы для наступательных военных действий.

В рамках уголовного производства, под последовательным надзором прокуратуры, проводятся мероприятия в направлении детального документирования многочисленных преступных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Республики Армения со стороны вооруженных сил Азербайджана, фактов грубого нарушения международного гуманитарного права. Прокуратура работает над получением доказательств в целях дачи полной уголовно-правовой оценки происшедшему для привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления, а также с целью применения соответствующих международно-правовых механизмов.

Генеральный прокурор РА проинформировал генеральных прокуроров стран-партнеров об обстоятельствах акта агрессии и подтверждающих ее фактах.