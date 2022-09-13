Вторник, 13 Сентября 2022 15:46

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении приняло предложенный правящей фракцией <Гражданский договор> текст заявления относительно совершенной Азербайджаном агрессии против Армении.

В заявлении отмечается, что 13 сентября около 00:05 подразделения вооруженных сил Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. В частности, были обстреляны позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Гражданские объекты инфраструктуры также подвергаются обстрелам. На некоторых участках противник предпринял попытки продвижения на суверенную территорию Армении. В документе содержится призыв ко всем политическим силам, всем гражданам, независимо от политической ориентации сохранять спокойствие и сплотиться вокруг армянской государственности. <Наша родина для всех едина и нуждается в защите>, - говорится в проекте заявления. Депутаты армянского парламента призывают международное сообщество жестко осудить агрессию, совершенную против Армении со стороны военно-политического руководства Азербайджана с грубейшими нарушениями устава ООН о территориальной целостности государств, применения или угроз применения силы. От Совета безопасности ООН Армения ожидает скорейшего обсуждения сложившейся ситуации и реализации действий, исходящих из этой ситуации. От ОДКБ НС Армении требует немедленной реализации положений устава Организации по поддержанию территориальной целостности Армении.

<Обращаемся к Российской федерации скорейшим образом применить обязательства, закрепленные в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по защите территориальной целостности Армении>, - говорится в заявлении армянского парламента.

Отметим, что парламентская оппозиция в голосовании участия не принимала.