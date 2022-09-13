Вторник, 13 Сентября 2022 15:45

АрмИнфо.Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном прошлой ночью - это опасная эскалация, которую необходимо остановить. Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. ЕС поддерживает связь с обеими сторонами, чтобы способствовать деэскалации", - отметил Боррель в Твиттер.

СМИ со ссылкой на Борреля сообщают, что спецпредставитель ЕС посетит Ереван и Баку в связи с последней эскалацией.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.