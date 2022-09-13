Вторник, 13 Сентября 2022 15:45

АрмИнфо.Пока у власти будет бездарный, трусливый режим, последствия будут такими. Так отреагировали в аппарате третьего президента РА Сержа Саргсяна на резкую эскалацию ситуации на некоторых участках армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.

В заявлении отмечается, что Серж Саргсян выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате азербайджанской агрессии, желает скорейшего выздоровления раненым.

"Как человек, стоящий у истоков формирования армии, он опоясывает нашу армию.

Как лидер политической силы он следит за ситуацией, насколько мне известно, получает информацию от партийных структур населенных пунктов, подвергшихся азербайджанской агрессии, и обсуждает возможности помощи людям в этих местах.

Соответствующие структуры и должностные лица партии по поручению президента накануне вечером начали активную работу по доведению до международных партнеров правды об азербайджанской агрессии, ожидая их реакции и политической поддержки армянского народа.

К сожалению, пока у руля власти в Армении будет находиться некомпетентная, трусливая, антинациональная и заинтересованная в государстве администрация, которая ведет переговоры от имени нашего государства и народа, последствия будут такими", - подчеркнули в офисе третьего президента РА.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.