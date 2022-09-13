Вторник, 13 Сентября 2022 15:03

АрмИнфо.НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом в Твиттере написал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности и специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Крайне обеспокоен нападениями на границе Армении и Азербайджана, в том числе сообщениями об ударах по населенным пунктам и гражданской

инфраструктуре внутри Армении. НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации", - отметил он.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.