Вторник, 13 Сентября 2022 11:26

АрмИнфо. Союз армян России резко осудил совершенное в ночь на 13 сентября нападение вооруженных сил Азербайджана на армянские города и села.

Так, в заявлении САР, в частности, говорится: "Произошедшее является еще одним проявлением последовательно проводимой человеконенавистнической и захватнической политики официального Баку. На этот раз, лицемерно прикрываясь темой "мира в регионе", совершена очередная агрессия - теперь в отношении суверенного государства - Армении

Власти Армении должны немедленно использовать все имеющиеся у государства ресурсы и призвать международные институты дать объективную оценку действиям Баку, найти действенные механизмы по принуждению Азербайджана к цивилизованному поведению.

Считаем, что данная агрессия направлена не только против Армении, но и против Российской Федерации, которую с Арменией связывают договорные союзнические обязательства, а также всех стран-членов ОДКБ.

Призываем соотечественников, в том числе и представителей армянской молодежи, проживающих в России, не поддаваться на возможные провокационные уловки противника, как и играющих им на руку телеграмм-каналов и других сомнительных источников информации".

В заключение САР обратился к соотечественникам и друзьям Армении с призывом объединиться во имя обеспечения безопасности.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных.