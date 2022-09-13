Вторник, 13 Сентября 2022 11:23

АрмИнфо. Платформа Caucasus Heritage Watch (CHW -Мониторинг кавказского наследия) обнародовала исследование, свидетельствующее о том, что Азербайджан полностью уничтожил по меньшей мере 108 армянских монастырей, церквей и кладбищ в Нахиджеванской автономной республике в 1997-2011 гг.

Так, согласно сообщению платформы, CHW использовала спутниковые снимки высокого разрешения для документирования судьбы объектов армянского культурного наследия. "Эта цифра представляет 98% объектов армянского культурного наследия, которые смогли обнаружить исследователи. Эти находки впервые предоставляют убедительные доказательства того, что молчаливое и систематическое стирание следов армянской культуры было характерной чертой внутренней этнической политики Азербайджана. Есть основания опасаться, что уничтожение армянского культурного наследия по аналогу Нахиджевана грозит и Нагорному Карабаху",- отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что CHW уже задокументировала 6 подтвержденных разрушений, 7 подтвержденных повреждений и 17 находящихся под угрозой с начала второй войны в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года. Этот веб-сайт и специальный отчет CHW представляют собой первую систематическую оценку всех армянских монастырей, церквей и кладбищ в Нахиджеване, которые все еще существовали в конце советского периода. "Наша работа основана на рассекреченных американских спутниковых снимках 1970-х и 1980-х годов, подробных картах, созданных советскими топографами в период с 1930 по 1990 годы, и современных коммерческих спутниковых снимках для обнаружения и оценки состояния памятников исторического, архитектурного и церковного значения, включая кладбища с тысячи надгробий",- отмечают авторы исследования

Полное исследование можно найти по следующей ссылке: https://storymaps.arcgis.com/stories/48703f664f2f467b8f4f42008d8c75da?fbclid=IwAR3r6l7_N W3PD-mBbos-nKu3X_ohPKRKCQ8mJK5DkOcm5nBoqm4lZpKkB08 .

Выводы CHW также доступны в виде отчета в формате PDF под названием

"Безмолвное стирание". Полная версия (29 МБ) содержит перечень всех

сайтов: https://adobe.ly/3xeeKlf. Сокращенную версию (2,2 МБ) можно

найти здесь: https://adobe.ly/3DlUkdQ.