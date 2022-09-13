Вторник, 13 Сентября 2022 11:05

АрмИнфо. Боевые действия на армяно-азербайджанской границе должны быть немедленно прекращены. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Согласно его записи, Европейский Слюз находится в тесном контакте со сторонами, чтобы способствовать деэскалации напряженности.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. На усиленный режим работы перешла и полиция РА. Сообщается о погибших и раненых с армянской стороны.