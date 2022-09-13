Вторник, 13 Сентября 2022 11:05

АрмИнфо.Аппарат Защитника прав человека Республики Армения приступил к сбору доказательств нападения азербайджанских ВС на гражданскую инфраструктуру Армении во время агрессии 13 сентября. Об этом говорится на официальной странице в Фейсбук Омбудсмена Армении Кристине Григорян.

В частности, она подчеркнула, что мишенью азербайджанских ВС стала карета <Скорой помощи>, что является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Согласно информации офиса Омбудсмена, машина попала под обстрел в районе Чакатена, и сейчас находится на том же месте. Персоналу удалось вовремя покинуть машину. На данный момент, как говорится в источнике, ни одна бригада <Скорой помощи> не пострадала.

<Эти факты будут представлены организациям, имеющим международный мандат>, - отмечено в сообщении.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС Азербайджана атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленный режим службы.