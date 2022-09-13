Вторник, 13 Сентября 2022 11:03

АрмИнфо.С минуты молчания в память о погибших солдат в ходе масштабной агрессии вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Армении началось заседание Национального Собрания РА.

Как отметил в своем выступлении председатель НС Ален Симонян, текущей ночью подразделения вооруженных сил Азербайджана по нескольким направлениям открыли огонь по территории Армении. С армянской стороны имеются погибшие и раненые. Спикер сообщил, что повестка очередного заседания парламента будет обсуждена позже. В сложившейся ситуации, продолжил спикер, народ и политические силы страны должны проявить максимальное единство, исключив политические разногласия. Он призвал население не паниковать. <Мы находимся в очень сложной ситуации , и необходимо воздерживаться от распространения дезинформации, руководствуясь исключительно официальной информации>, - подчеркнул спикер.

Он сообщил также, что руководствуясь положениями закона <Регламент Национального Собрания>, будет представлено официальное заявление НС. Кроме того, в 11:00 в парламенте выступит премьер-министр Никол Пашинян, который затем ответит на вопросы парламентариев.

Отметим, что в заседании принимает участие и оппозиционная фракция <Армения>, ранее бойкотировавшая заседания НС. По словам депутат НС Арцвика Минасяна, фракция также считает необходимым приостановить обсуждение повестки парламента, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и те меры, которые необходимо предпринять.

В целях разработки проекта заявления в парламенте объявлен перерыв.