Вторник, 13 Сентября 2022 11:02

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Республики Арцах строго осуждает агрессивные действия, развязанные Азербайджаном против Республики Армения 13 сентября, бомбардировку суверенной территории Армении и применение силы.

В заявлении МИД НКР отмечается, что эти действия являются ярким проявлением армяноненавистничества и геноцидальной политики, грубейшим нарушением международного права и норм.

"Призываем международное сообщество строжайшим образом осудить агрессивные действия Азербайджана, воздерживаясь от аморфных и безадресных призывов и оценок, принять соответствующие меры против агрессора.

Выражаем соболезнования родным всех погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления", - отмечае6тся в заявлении МИД НКР.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных.