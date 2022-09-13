Вторник, 13 Сентября 2022 11:00

АрмИнфо.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выразил обеспокоенность эскалацией напряженности и пограничных конфликтов между Азербайджаном и Арменией и призвал обе стороны к разрешению споров мирным путем.

Призвав к сдержанности и разрешению споров между двумя странами мирным путем и на основе международного права, высокопоставленный иранский дипломат еще раз подчеркнул позицию Ирана о неприемлемость каких-либо изменений границ между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Отметив, что Исламская Республика Иран внимательно следит за развитием событий, связанных с этим вопросом, Канани подчеркнул необходимость уважения территориальной целостности двух стран.

Он также заявил о готовности Ирана оказать любую помощь в разрешении споров между двумя соседними странами, передает Mehr.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщает о погибших и раненных.