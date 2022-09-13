Вторник, 13 Сентября 2022 10:40

АрмИнфо.Распространенная МО Азербайджана информация о том, что подразделения Армии обороны подвергли обстрелу азербайджанские позиции, расположенные на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах, является абсолютной ложью и не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

"Азербайджанская сторона, оставаясь верной своему стилю, готовит информационную почву для провокаций по отношению к Республике Арцах.

В настоящий момент ситуация на передовой относительно стабильная", - отметили в АО НКР.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу.