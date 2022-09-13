Вторник, 13 Сентября 2022 10:28

АрмИнфо. Всего через несколько часов после того, как правительство Азербайджана начало массированный артиллерийский обстрел армянских военных и гражданских объектов, председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес и лидеры Армянской группы Конгресса резко осудили агрессию президента Алиева и потребовали положить конец американской военной помощи жестокому диктатору. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Менендес отметил, что глубоко обеспокоен сообщениями о нападениях Азербайджана на территорию Армении. "Обстрелы армянских городов и мирных жителей незаконны и неприемлемы. Мир должен противостоять авторитарной жестокости. США должны немедленно прекратить всю помощь Азербайджану в области безопасности", - написал он в своем микроблоге Твиттер.

Председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф согласился с ним. "Азербайджан, как сообщается, обстрелял дома невинных мирных жителей в Арцахе и теперь атакует границу Армении. Вопиющее нарушение режима прекращения огня и прямое посягательство на суверенитет Армении. Соединенные Штаты должен прекратить всякую помощь Азербайджану - немедленно и навсегда", - отметил Шифф.

Сопредседатель Армянской группы Конгресса США Фрэнк Паллоне в свою очередь решительно осудил безрассудное военное нападение Азербайджана на юг Армении. "Алиев должен немедленно прекратить свою агрессию. Госдеп и госсекретарь Энтони Блинкен должны работать с Минской группой ОБСЕ для обеспечения мира в регионе", - отметил он.

Сопредседатель Армянской фракции Джеки Спейер, в свою очередь написала: "Возмущена сообщениями о массированных и скоординированных артиллерийских ударах азербайджанской артиллерии по мирным армянским городам. Чтобы было ясно. это международно признанные армянские города, а НЕ спорная территория. Бессовестно, что США продолжают оказывать Алиеву военную помощь", - пояснила армянка по происхождению

Конгрессмен Дэвид Валадао решительно осудил это неспровоцированное нападение на Армению. "Продолжающаяся агрессия со стороны азербайджанских сил неприемлема и должна быть немедленно прекращена",

- подчеркнул он.

А конгрессмен Джим Коста потребовал привлечь Азербайджан к ответственности. "Я осуждаю неспровоцированное нападение Азербайджана на Армению. Мое сердце обращено к народу Армении, и я твердо поддерживаю его. Азербайджан не желает соблюдать мирный процесс, и мы должны призвать их к ответу", - заявил конгрессмен Коста.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян отметил, что за быстрым осуждением Конгрессом нападения Азербайджана на Армению должно

последовать немедленное прекращение всей помощи коррумпированному и

жестокому режиму Алиева в богатом нефтью Азербайджане.

"Сегодня как никогда ясно, что Азербайджан заслуживает самых суровых

санкций, а не долларов американских налогоплательщиков", - отметил

он.

ANCA также выпустил общенациональный призыв к действию - призывая президента Байдена и Конгресс: 1) осудить последнее нападение Азербайджана на Армению; 2) обнулить все ассигнования или разрешения на помощь США Азербайджану; 3) ввести законодательные ограничения на военную помощь США Баку; и 4) отменить или значительно ужесточить положение об освобождении от требований статьи 907. Аналогичные усилия были предприняты сетью офисов Армянского национального комитета по всему миру. Греко-американский совет лидеров немедленно опубликовал заявление о солидарности с ANCA против азербайджанской агрессии.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу.