Вторник, 13 Сентября 2022 10:23

АрмИнфо. США должны незамедлительно и навсегда прекратить оказывать всякую помощь Азербайджану. С подобным призывом в своем микроблоге в Твиттер обратился Председатель комитета по разведке Палаты представителей США, конгрессмен Адам Шифф

Он сообщил, что Азербайджан обстрелял дома ни в чем не повинных мирных жителей в Арцахе, а теперь атакует границу Армении.

«Вопиющее нарушение режима прекращения огня и прямое посягательство на суверенитет Армении», - подчеркнул он.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС Азербайджана атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленный режим службы