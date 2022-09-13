Вторник, 13 Сентября 2022 10:10

АрмИнфо. 13 сентября подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь в направлении Гориса, Сотка и Джермука, из артиллерийских орудий, крупнокалиберного стрелкового оружия.

Это очередная военная авантюра и преступление Азербайджана, которым предшествовали информационные диверсионные действия и формирование так называемого общественного мнения. Об этом говорится в заявлении фракции "Армения".

"Мы оцениваем эти азербайджанские действия как грубейшее нарушение международного права и осуждаем совершаемое преступление.

Азербайджан, пользуясь напряженной международной ситуацией, пытается силой посягнуть на суверенную территорию Армении.

Происходящие события еще раз показывают истинное лицо так называемой эпохи мира и опасность ложной повестки, преподносимой армянскому народу.

Обращаемся к нашему стратегическому союзнику Российской Федерации, ожидая осуществления действий, предусмотренных армяно-российскими военно-политическими договорами:

Призываем международное сообщество-ООН, ОБСЕ, ОДКБ, страны-сопредседатели, вовлеченные в переговорный процесс по карабахскому конфликту - Российскую Федерацию, Францию, Соединенные Штаты Америки, принять незамедлительные меры для предотвращения преступных действий Азербайджана и дать им адекватную оценку:

Мы также ожидаем активного участия дружественных нам стран, особенно Исламской Республики Иран, для оценки преступного поведения Азербайджана и сдерживания агрессии Азербайджана.

Призываем наш народ не паниковать, сохранять бдительность и быть готовым защищать армянскую государственность", - резюмировали в оппозиционной фракции.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу.