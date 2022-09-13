Вторник, 13 Сентября 2022 10:10

АрмИнфо.Развязанные Азербайджаном вооруженные нападения на Сюникскую, Вайоцдзорскую, Гегаркуникскую области Армении (Джермук, Варденис, Горис, села этих общин и т.д.) абсолютно преступны, являются открытой агрессией против РА. Об этом заявил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Эти агрессивные действия являются результатом безнаказанности за азербайджанские военные преступления, следствием геноцидальной политики.

Очевидно, что Азербайджан создавал искусственную почву для агрессивного нападения под видом ложного мира. Азербайджан не только никогда не прекращал спонсировать вражду и Армянофобию, но и углублял их", - отметил Татоян.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу.