|Freedom House призвал Ереван и Баку прекратить огонь
|У армянской стороны 49 погибших. Цифра не окончательная: Пашинян
|Баку и Анкара остаются верными своей политике по перекладыванию ответственности за агрессию на других
|САР: Произошедшее - еще одно проявление последовательно проводимой человеконенавистнической и захватнической политики официального Баку
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|Шарль Мишель выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации
|Боевые действия на армяно-азербайджанской границе должны быть немедленно прекращены - ЕС
|Аппарат Омбудсмена приступил к сбору доказательств нападения азербайджанских ВС на гражданскую инфраструктуру Армении
|В связи со сложившейся ситуацией в парламенте Армении выступит премьер-министр - спикер
|Степанакерт: Эти действия противника яркое проявление армяноненавистничества и геноцидальной политики
|Тегеран отреагировал на эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе и напомнил о "красных линиях"
|Армия обороны Арцаха опровергает противника
|Папикян проинформировал Шойгу об азербайджанской агрессии против Армении
|Американские конгрессмены осуждают нападение Азербайджана на Армению и требуют Байдена прекратить всю военную помощь Баку
|Конгрессмен: США должны незамедлительно прекратить оказывать всякую помощь Азербайджану
|Фракции "Армения": Азербайджан, пользуясь напряженной международной ситуацией, пытается силой посягнуть на суверенную территорию Армении
|Арман Татоян: Эти агрессивные действия являются результатом безнаказанности за азербайджанские военные преступления, следствием геноцидальной политики
|Cценарий 2020 года повторяется - депутат парламента Франции
|Ситуация на всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжает оставаться относительно стабильной
|Франция должна стоять рядом с Арменией - депутат французского парламента
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|Госсекретарь США: Мы призываем к немедленному прекращению любых военных действий
|Противник не прекращает попыток наступления - МО Армении
|Армения обратилaсь к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении
|Президент Франции назвал недопустимой эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян представил Путину подробности о начавшихся в полночь агрессивных действиях ВС Азербайджана в отношении суверенной территории Армении
|О провокации ВС Азербайджана на границах Армении сообщено военным атташе посольств иностранных государств
|ВС Азербайджана подвергают обстрелам боевые позиции ВС Армении и гражданские инфраструктуры
|Армения обратится к России, ОДКБ и СБ ООН в связи с агрессией Азербайджана
|Брюссель внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе
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|По состоянию на 1 августа размер восстановленного ущерба государству и общинам превышает сумму за 12 месяцев 2020 и 2021 годов вместе взятых: Генпрокуратура
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АрмИнфо.Развязанные Азербайджаном вооруженные нападения на Сюникскую, Вайоцдзорскую, Гегаркуникскую области Армении (Джермук, Варденис, Горис, села этих общин и т.д.) абсолютно преступны, являются открытой агрессией против РА. Об этом заявил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.
"Эти агрессивные действия являются результатом безнаказанности за азербайджанские военные преступления, следствием геноцидальной политики.
Очевидно, что Азербайджан создавал искусственную почву для агрессивного нападения под видом ложного мира. Азербайджан не только никогда не прекращал спонсировать вражду и Армянофобию, но и углублял их", - отметил Татоян.
Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу.
|Freedom House призвал Ереван и Баку прекратить огонь
|У армянской стороны 49 погибших. Цифра не окончательная: Пашинян
|Баку и Анкара остаются верными своей политике по перекладыванию ответственности за агрессию на других
|САР: Произошедшее - еще одно проявление последовательно проводимой человеконенавистнической и захватнической политики официального Баку
|CHW обнародовало исследование о полном уничтожении Азербайджаном армянского культурного наследия в Нахиджеване
|Шарль Мишель выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации
|Боевые действия на армяно-азербайджанской границе должны быть немедленно прекращены - ЕС
|Аппарат Омбудсмена приступил к сбору доказательств нападения азербайджанских ВС на гражданскую инфраструктуру Армении
|В связи со сложившейся ситуацией в парламенте Армении выступит премьер-министр - спикер
|Степанакерт: Эти действия противника яркое проявление армяноненавистничества и геноцидальной политики
|Тегеран отреагировал на эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе и напомнил о "красных линиях"
|Армия обороны Арцаха опровергает противника
|Папикян проинформировал Шойгу об азербайджанской агрессии против Армении
|Американские конгрессмены осуждают нападение Азербайджана на Армению и требуют Байдена прекратить всю военную помощь Баку
|Конгрессмен: США должны незамедлительно прекратить оказывать всякую помощь Азербайджану
|Фракции "Армения": Азербайджан, пользуясь напряженной международной ситуацией, пытается силой посягнуть на суверенную территорию Армении
|Арман Татоян: Эти агрессивные действия являются результатом безнаказанности за азербайджанские военные преступления, следствием геноцидальной политики
|Cценарий 2020 года повторяется - депутат парламента Франции
|Ситуация на всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжает оставаться относительно стабильной
|Франция должна стоять рядом с Арменией - депутат французского парламента
|Мирзоян проинформировал Лаврова и Донфрид об агрессии Азербайджана против Армении
|Госсекретарь США: Мы призываем к немедленному прекращению любых военных действий
|Противник не прекращает попыток наступления - МО Армении
|Армения обратилaсь к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении
|Президент Франции назвал недопустимой эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян представил Путину подробности о начавшихся в полночь агрессивных действиях ВС Азербайджана в отношении суверенной территории Армении
|О провокации ВС Азербайджана на границах Армении сообщено военным атташе посольств иностранных государств
|ВС Азербайджана подвергают обстрелам боевые позиции ВС Армении и гражданские инфраструктуры
|Армения обратится к России, ОДКБ и СБ ООН в связи с агрессией Азербайджана
|Брюссель внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян в Аштараке обсудил концепцию Академгородка
|В Армении за сброс мусора в неположенном месте будут штрафовать
|По состоянию на 1 августа размер восстановленного ущерба государству и общинам превышает сумму за 12 месяцев 2020 и 2021 годов вместе взятых: Генпрокуратура
|ЗПЧ Армении: Достоверные факты преднамеренного обстрела гражданского населения Арцаха азербайджанскими ВС вызывают крайнюю тревогу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Республиканец: Под предлогом военной эскалации или ее угрозы должны быть сданы новые территории?
|В процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений нет никаких тупиковых ситуаций - спикер
|Вопрос о лишении оппозиционных депутатов их мандата будет обсужден в декабре - спикер
|Омбудсмен Арцаха: В результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома
|Сагателян: Выходом из текущего кризиса является формирование нового правительства Армении
|Посол по особым поручениям: Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе
|Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника
|Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию противника
|Консервативная партия прекращает свое участие в организуемых Пашиняном ежемесячных встречах c внепарламентскими силами
|США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха
|За неделю в Армении зарегистрировано 2575 новых случаев заражения коронавирусом
|Спецпредставитель генсека НАТО отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных
|Армения заняла 85-ое место в индексе человеческого развития ООН, расположившись между Перу и Мексикой
|Опрос IRI показывает неготовность армянского населения к нормализации отношений с Турцией и негативное отношение к западным санкциям в отношении России
|IRI: Большинство респондентов в Армении обеспокоенны национальной безопасностью страны
|МИД: Франция продолжит оказывать поддержку в решении гуманитарных вопросов между Ереваном и Баку
|Рубен Варданян убежден: его переезд в Арцах нарушил планы Азербайджана
|В Ереване для специалистов киноиндустрии пройдет мастер-класс с участием Ильи Томашевича
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Об адмирале флота Исакове вспомнили документалисты
|Ховаев в Баку: возможна реанимация МГ ОБСЕ
|Оппозиционная фракция <Армения> обвинила парламентское большинство в нарушении Конституции и объявило о дальнейшем бойкоте работы парламента
|Глава МИД Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Вопросы антинаркотической деятельности ОДКБ обсуждены в Ереване
|Кончина королевы - это большая боль для всего мирового сообщества: Пашинян выразил соболезнования Элизабет Трасс
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