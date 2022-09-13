Вторник, 13 Сентября 2022 10:09

АрмИнфо. Cценарий 2020 года повторяется, Азербайджан этой ночью посягнул на территориальную целостность Армении. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала депутат Национального Собрания Франции, член-основатель Круга дружбы Франция- Арцах Валерии Буайе.

Согласно ее записи, территориальная целостность Армении нарушена азербайджанскими бомбардировками в Сюникской области и в других

местах. <Если это нападение со стороны Азербайджана подтвердится, потребуется единая и немедленная международная реакция>, - отметила депутат.

Ранее сегодня МО Армении сообщило, что 13 сентября около 00:05 подразделения Вооруженных Сил Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. Согласно источнику, были, в частности, обстреляны позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Гражданские объекты инфраструктуры также подвергаются обстрелам. Подразделения Вооруженных Сил Республики Армения в полном объеме выполняют поставленные перед ними боевые задачи. С армянской стороны имеются погибшие и раненые. Данные уточняются.