Вторник, 13 Сентября 2022 10:08

АрмИнфо. По состоянию на 09:00 часов утра 13 сентября ситуация на всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжает оставаться относительно стабильной. Значительных инцидентов по сравнению с предыдущим днем не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Арцаха.

"Поскольку отдельные участки межгосударственной дороги между Степанакертом и Ереваном находятся вблизи мест боевых действий, она может быть опасной для передвижения. Принимая во внимание серьезность ситуации, призываем граждан в этот период совершать поездки только в случае крайней необходимости. В случае возможного изменения ситуации будет предоставлена дополнительная информация. Призываем население сохранять спокойствие и бдительность, следовать только официальной информации", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу.