Вторник, 13 Сентября 2022 09:09

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности, в котором помимо членов Совета безопасности приняли участие президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и председатель Национального Собрания Ален Симонян.

По данным Минобороны Армении, подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара. Противник также использует БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. С армянской стороны есть погибшие и раненые. Согласно данным МО Армении, по состоянию на 08:00, ситуация на армяно-азербайджанской границе существенно не изменилась.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении.

В связи с этим принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.

Как сообщили Общественному телевидению в кабмине, правительство Армении уже обратилось к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении.