|Freedom House призвал Ереван и Баку прекратить огонь
|У армянской стороны 49 погибших. Цифра не окончательная: Пашинян
|Баку и Анкара остаются верными своей политике по перекладыванию ответственности за агрессию на других
|САР: Произошедшее - еще одно проявление последовательно проводимой человеконенавистнической и захватнической политики официального Баку
|CHW обнародовало исследование о полном уничтожении Азербайджаном армянского культурного наследия в Нахиджеване
|Шарль Мишель выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации
|Боевые действия на армяно-азербайджанской границе должны быть немедленно прекращены - ЕС
|Аппарат Омбудсмена приступил к сбору доказательств нападения азербайджанских ВС на гражданскую инфраструктуру Армении
|В связи со сложившейся ситуацией в парламенте Армении выступит премьер-министр - спикер
|Степанакерт: Эти действия противника яркое проявление армяноненавистничества и геноцидальной политики
|Тегеран отреагировал на эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе и напомнил о "красных линиях"
|Армия обороны Арцаха опровергает противника
|Папикян проинформировал Шойгу об азербайджанской агрессии против Армении
|Американские конгрессмены осуждают нападение Азербайджана на Армению и требуют Байдена прекратить всю военную помощь Баку
|Конгрессмен: США должны незамедлительно прекратить оказывать всякую помощь Азербайджану
|Фракции "Армения": Азербайджан, пользуясь напряженной международной ситуацией, пытается силой посягнуть на суверенную территорию Армении
|Арман Татоян: Эти агрессивные действия являются результатом безнаказанности за азербайджанские военные преступления, следствием геноцидальной политики
|Cценарий 2020 года повторяется - депутат парламента Франции
|Ситуация на всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжает оставаться относительно стабильной
|Франция должна стоять рядом с Арменией - депутат французского парламента
|Мирзоян проинформировал Лаврова и Донфрид об агрессии Азербайджана против Армении
|Госсекретарь США: Мы призываем к немедленному прекращению любых военных действий
|Противник не прекращает попыток наступления - МО Армении
|Армения обратилaсь к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении
|Президент Франции назвал недопустимой эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян представил Путину подробности о начавшихся в полночь агрессивных действиях ВС Азербайджана в отношении суверенной территории Армении
|О провокации ВС Азербайджана на границах Армении сообщено военным атташе посольств иностранных государств
|ВС Азербайджана подвергают обстрелам боевые позиции ВС Армении и гражданские инфраструктуры
|Армения обратится к России, ОДКБ и СБ ООН в связи с агрессией Азербайджана
|Брюссель внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян в Аштараке обсудил концепцию Академгородка
|В Армении за сброс мусора в неположенном месте будут штрафовать
|По состоянию на 1 августа размер восстановленного ущерба государству и общинам превышает сумму за 12 месяцев 2020 и 2021 годов вместе взятых: Генпрокуратура
|ЗПЧ Армении: Достоверные факты преднамеренного обстрела гражданского населения Арцаха азербайджанскими ВС вызывают крайнюю тревогу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Республиканец: Под предлогом военной эскалации или ее угрозы должны быть сданы новые территории?
|В процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений нет никаких тупиковых ситуаций - спикер
|Вопрос о лишении оппозиционных депутатов их мандата будет обсужден в декабре - спикер
|Омбудсмен Арцаха: В результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома
|Сагателян: Выходом из текущего кризиса является формирование нового правительства Армении
|Посол по особым поручениям: Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе
|Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника
|Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию противника
|Консервативная партия прекращает свое участие в организуемых Пашиняном ежемесячных встречах c внепарламентскими силами
|США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха
|За неделю в Армении зарегистрировано 2575 новых случаев заражения коронавирусом
|Спецпредставитель генсека НАТО отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных
|Армения заняла 85-ое место в индексе человеческого развития ООН, расположившись между Перу и Мексикой
|Опрос IRI показывает неготовность армянского населения к нормализации отношений с Турцией и негативное отношение к западным санкциям в отношении России
|IRI: Большинство респондентов в Армении обеспокоенны национальной безопасностью страны
|МИД: Франция продолжит оказывать поддержку в решении гуманитарных вопросов между Ереваном и Баку
|Рубен Варданян убежден: его переезд в Арцах нарушил планы Азербайджана
|В Ереване для специалистов киноиндустрии пройдет мастер-класс с участием Ильи Томашевича
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Об адмирале флота Исакове вспомнили документалисты
|Ховаев в Баку: возможна реанимация МГ ОБСЕ
|Оппозиционная фракция <Армения> обвинила парламентское большинство в нарушении Конституции и объявило о дальнейшем бойкоте работы парламента
|Глава МИД Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Вопросы антинаркотической деятельности ОДКБ обсуждены в Ереване
|Кончина королевы - это большая боль для всего мирового сообщества: Пашинян выразил соболезнования Элизабет Трасс
|Читать больше
АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
Премьер-министр Армении сообщил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Республики Армения в разных направлениях границы.
Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции со стороны международного сообщества.
Президент Макрон назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки.
|Freedom House призвал Ереван и Баку прекратить огонь
|У армянской стороны 49 погибших. Цифра не окончательная: Пашинян
|Баку и Анкара остаются верными своей политике по перекладыванию ответственности за агрессию на других
|САР: Произошедшее - еще одно проявление последовательно проводимой человеконенавистнической и захватнической политики официального Баку
|CHW обнародовало исследование о полном уничтожении Азербайджаном армянского культурного наследия в Нахиджеване
|Шарль Мишель выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации
|Боевые действия на армяно-азербайджанской границе должны быть немедленно прекращены - ЕС
|Аппарат Омбудсмена приступил к сбору доказательств нападения азербайджанских ВС на гражданскую инфраструктуру Армении
|В связи со сложившейся ситуацией в парламенте Армении выступит премьер-министр - спикер
|Степанакерт: Эти действия противника яркое проявление армяноненавистничества и геноцидальной политики
|Тегеран отреагировал на эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе и напомнил о "красных линиях"
|Армия обороны Арцаха опровергает противника
|Папикян проинформировал Шойгу об азербайджанской агрессии против Армении
|Американские конгрессмены осуждают нападение Азербайджана на Армению и требуют Байдена прекратить всю военную помощь Баку
|Конгрессмен: США должны незамедлительно прекратить оказывать всякую помощь Азербайджану
|Фракции "Армения": Азербайджан, пользуясь напряженной международной ситуацией, пытается силой посягнуть на суверенную территорию Армении
|Арман Татоян: Эти агрессивные действия являются результатом безнаказанности за азербайджанские военные преступления, следствием геноцидальной политики
|Cценарий 2020 года повторяется - депутат парламента Франции
|Ситуация на всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжает оставаться относительно стабильной
|Франция должна стоять рядом с Арменией - депутат французского парламента
|Мирзоян проинформировал Лаврова и Донфрид об агрессии Азербайджана против Армении
|Госсекретарь США: Мы призываем к немедленному прекращению любых военных действий
|Противник не прекращает попыток наступления - МО Армении
|Армения обратилaсь к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении
|Президент Франции назвал недопустимой эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян представил Путину подробности о начавшихся в полночь агрессивных действиях ВС Азербайджана в отношении суверенной территории Армении
|О провокации ВС Азербайджана на границах Армении сообщено военным атташе посольств иностранных государств
|ВС Азербайджана подвергают обстрелам боевые позиции ВС Армении и гражданские инфраструктуры
|Армения обратится к России, ОДКБ и СБ ООН в связи с агрессией Азербайджана
|Брюссель внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян в Аштараке обсудил концепцию Академгородка
|В Армении за сброс мусора в неположенном месте будут штрафовать
|По состоянию на 1 августа размер восстановленного ущерба государству и общинам превышает сумму за 12 месяцев 2020 и 2021 годов вместе взятых: Генпрокуратура
|ЗПЧ Армении: Достоверные факты преднамеренного обстрела гражданского населения Арцаха азербайджанскими ВС вызывают крайнюю тревогу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Республиканец: Под предлогом военной эскалации или ее угрозы должны быть сданы новые территории?
|В процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений нет никаких тупиковых ситуаций - спикер
|Вопрос о лишении оппозиционных депутатов их мандата будет обсужден в декабре - спикер
|Омбудсмен Арцаха: В результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома
|Сагателян: Выходом из текущего кризиса является формирование нового правительства Армении
|Посол по особым поручениям: Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе
|Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника
|Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию противника
|Консервативная партия прекращает свое участие в организуемых Пашиняном ежемесячных встречах c внепарламентскими силами
|США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха
|За неделю в Армении зарегистрировано 2575 новых случаев заражения коронавирусом
|Спецпредставитель генсека НАТО отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных
|Армения заняла 85-ое место в индексе человеческого развития ООН, расположившись между Перу и Мексикой
|Опрос IRI показывает неготовность армянского населения к нормализации отношений с Турцией и негативное отношение к западным санкциям в отношении России
|IRI: Большинство респондентов в Армении обеспокоенны национальной безопасностью страны
|МИД: Франция продолжит оказывать поддержку в решении гуманитарных вопросов между Ереваном и Баку
|Рубен Варданян убежден: его переезд в Арцах нарушил планы Азербайджана
|В Ереване для специалистов киноиндустрии пройдет мастер-класс с участием Ильи Томашевича
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Об адмирале флота Исакове вспомнили документалисты
|Ховаев в Баку: возможна реанимация МГ ОБСЕ
|Оппозиционная фракция <Армения> обвинила парламентское большинство в нарушении Конституции и объявило о дальнейшем бойкоте работы парламента
|Глава МИД Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Вопросы антинаркотической деятельности ОДКБ обсуждены в Ереване
|Кончина королевы - это большая боль для всего мирового сообщества: Пашинян выразил соболезнования Элизабет Трасс
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Читать больше
|Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах