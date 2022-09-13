Вторник, 13 Сентября 2022 08:55

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян представил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Никол Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества.

Собеседники договорились о поддержании оперативной связи.

По данным Минобороны Армении, подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара. Противник также использует БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. С армянской стороны есть погибшие и раненые.