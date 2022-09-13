Вторник, 13 Сентября 2022 08:51

АрмИнфо. 13 сентября в административном комплексе Министерства обороны РА начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Левон Айвазян и заместитель начальника главного оперативного управления Вооруженных Сил полковник Альберт Багдадян провели встречу с военными атташе иностранных посольств, аккредитованных в Республике Армении, и представили ситуацию, созданную в результате крупномасштабной провокации азербайджанской стороны. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РА.



В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан интенсивно использует различное артиллерийское и огнестрельное оружие крупного калибра и БПЛА против не только военной, но и гражданской инфраструктуры. У армянской стороны есть погибшие и раненые. «Подразделения ВС Армении продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи, принимая все необходимые меры для противодействия противнику. Было подчеркнуто, что ответственность за крупномасштабную провокацию полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в сообщении МО РА.

