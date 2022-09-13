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 Вторник, 13 Сентября 2022 08:47
Александр Аванесов

ВС Азербайджана подвергают обстрелам боевые позиции ВС Армении и гражданские инфраструктуры 

ВС Азербайджана подвергают обстрелам боевые позиции ВС Армении и гражданские инфраструктуры 

АрмИнфо. 13 сентября около 00:05 подразделения Вооруженных Сил Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РА. 


Согласно источнику,  были, в частности, обстреляны позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Гражданские объекты инфраструктуры также подвергаются обстрелам.
Подразделения Вооруженных Сил Республики Армения в полном объеме выполняют поставленные перед ними боевые задачи.

«Заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что обстрел начала армянская сторона, являются абсолютной ложью. Более того, военно-политическое руководство подготовило информационную почву для этой провокации, о чем свидетельствует ежедневная дезинформация о якобы армянских обстрелах. Как и во всех случаях, эта провокация также была развязана военно-политическим руководством Азербайджана. С армянской стороны имеются погибшие и раненые. Данные уточняются. Министерство обороны периодически будет сообщать о развитии событий. Призываем воздержаться от публикации видео с кадрами боевых действий и следить только за официальной информацией», - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. 
 

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