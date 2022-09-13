Вторник, 13 Сентября 2022 08:41

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Как отмечается в сообщении, премьер-министр представил подробности об агрессии, предпринятой Азербайджаном против суверенной территории Армении. Никол Пашинян сообщил, что в связи с происходящими действиями принято решение об официальном обращении к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН. В этом контексте премьер-министр Пашинян выразил надежду на адекватную реакцию со стороны международного сообщества.

Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность американской стороны в связи со сложившейся ситуацией и назвал недопустимым дальнейшую эскалацию ситуации. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации.

Как подчеркивается в заявлении Министерства обороны РА, 13 сентября около 00:05 подразделения Вооруженных Сил Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. «В частности, были обстреляны позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Гражданские объекты инфраструктуры также подвергаются обстрелам.



Подразделения Вооруженных Сил Республики Армения в полном объеме выполняют поставленные перед ними боевые задачи», - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства республики.