Понедельник, 12 Сентября 2022 22:01

АрмИнфо.Брюссель внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза, Петер Стано.

Так, в ответ на вопрос "Лурер" ОТА относительно роста напряженности вдоль армяно- азербайджанской границы и на линии соприкосновения в Арцахе и возможные риски дестабилизации ситуации со стороны Азербайджана, он в частности сказал: "Мы призываем стороны воздерживаться от таких действий, которые могут усугубить ситуацию и сорвать текущий процесс урегулирования, который Европейский союз решительно поддерживает и которому по-прежнему привержен".

Напомним, что с начала сентября оборонное ведомство Азербайджана в ежедневном режиме сообщает о провокациях на передовой с армянской стороны. А оборонное ведомство Армении опровергает информацию противника. Добавим также, что на прошлой неделе от пули противника на передовой погиб солдат срочной службы ВС РА. Эксперты считают, что подобными заявлениями противник готовит почву для начала очередной агрессии против Армении.