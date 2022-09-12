|Брюссель внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян в Аштараке обсудил концепцию Академгородка
|В Армении за сброс мусора в неположенном месте будут штрафовать
|По состоянию на 1 августа размер восстановленного ущерба государству и общинам превышает сумму за 12 месяцев 2020 и 2021 годов вместе взятых: Генпрокуратура
|ЗПЧ Армении: Достоверные факты преднамеренного обстрела гражданского населения Арцаха азербайджанскими ВС вызывают крайнюю тревогу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Республиканец: Под предлогом военной эскалации или ее угрозы должны быть сданы новые территории?
|В процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений нет никаких тупиковых ситуаций - спикер
|Вопрос о лишении оппозиционных депутатов их мандата будет обсужден в декабре - спикер
|Омбудсмен Арцаха: В результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома
|Сагателян: Выходом из текущего кризиса является формирование нового правительства Армении
|Посол по особым поручениям: Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе
|Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника
|Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию противника
|Консервативная партия прекращает свое участие в организуемых Пашиняном ежемесячных встречах c внепарламентскими силами
|США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха
|За неделю в Армении зарегистрировано 2575 новых случаев заражения коронавирусом
|Спецпредставитель генсека НАТО отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных
|Армения заняла 85-ое место в индексе человеческого развития ООН, расположившись между Перу и Мексикой
|Опрос IRI показывает неготовность армянского населения к нормализации отношений с Турцией и негативное отношение к западным санкциям в отношении России
|IRI: Большинство респондентов в Армении обеспокоенны национальной безопасностью страны
|МИД: Франция продолжит оказывать поддержку в решении гуманитарных вопросов между Ереваном и Баку
|Рубен Варданян убежден: его переезд в Арцах нарушил планы Азербайджана
|В Ереване для специалистов киноиндустрии пройдет мастер-класс с участием Ильи Томашевича
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Об адмирале флота Исакове вспомнили документалисты
|Ховаев в Баку: возможна реанимация МГ ОБСЕ
|Оппозиционная фракция <Армения> обвинила парламентское большинство в нарушении Конституции и объявило о дальнейшем бойкоте работы парламента
|Глава МИД Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Вопросы антинаркотической деятельности ОДКБ обсуждены в Ереване
|Кончина королевы - это большая боль для всего мирового сообщества: Пашинян выразил соболезнования Элизабет Трасс
|Армения примет участие в заседании ШОС в Самарканде
|Назначен новый глава турецкого контингента совместного российско-турецкого мониторингового центра
|Министр иностранных дел Армении принял регионального директора по Евразии МРИ
|Всемирный совет церквей осудил преступления Азербайджана против армян Арцаха
|Минобороны РА: Азербайджан продолжает распространять дезинформацию
|Азербайджан вернул армянской стороне пятерых военнопленных
|Пашинян признал наличие угроз для Армении в процессе демаркации и делимитации границы
|Пашинян заверяет: Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РА
|Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян
|На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным для армянской стороны вопросам
|Show must go on: В Ереване состоялся космический концерт в рамках STARMUS VI
|Глава МО Армении и замминистра обороны США договорились углублять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере
|Генпрокуратура подтвердила: Зять третьего президента Армении уже два месяца как не состоит в розыске по линии Интерпола
|США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
|Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
|В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
|Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
|Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
|В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
|Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
|Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
|В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
|Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
|Филипп Рикер уже в Ереване
|Армения приглашена на первое заседание европейского политического сообщества
|Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Starmus погостит в Гюмри
|Читать больше
АрмИнфо.Брюссель внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза, Петер Стано.
Так, в ответ на вопрос "Лурер" ОТА относительно роста напряженности вдоль армяно- азербайджанской границы и на линии соприкосновения в Арцахе и возможные риски дестабилизации ситуации со стороны Азербайджана, он в частности сказал: "Мы призываем стороны воздерживаться от таких действий, которые могут усугубить ситуацию и сорвать текущий процесс урегулирования, который Европейский союз решительно поддерживает и которому по-прежнему привержен".
Напомним, что с начала сентября оборонное ведомство Азербайджана в ежедневном режиме сообщает о провокациях на передовой с армянской стороны. А оборонное ведомство Армении опровергает информацию противника. Добавим также, что на прошлой неделе от пули противника на передовой погиб солдат срочной службы ВС РА. Эксперты считают, что подобными заявлениями противник готовит почву для начала очередной агрессии против Армении.
|Брюссель внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Пашинян в Аштараке обсудил концепцию Академгородка
|В Армении за сброс мусора в неположенном месте будут штрафовать
|По состоянию на 1 августа размер восстановленного ущерба государству и общинам превышает сумму за 12 месяцев 2020 и 2021 годов вместе взятых: Генпрокуратура
|ЗПЧ Армении: Достоверные факты преднамеренного обстрела гражданского населения Арцаха азербайджанскими ВС вызывают крайнюю тревогу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Республиканец: Под предлогом военной эскалации или ее угрозы должны быть сданы новые территории?
|В процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений нет никаких тупиковых ситуаций - спикер
|Вопрос о лишении оппозиционных депутатов их мандата будет обсужден в декабре - спикер
|Омбудсмен Арцаха: В результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома
|Сагателян: Выходом из текущего кризиса является формирование нового правительства Армении
|Посол по особым поручениям: Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе
|Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника
|Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию противника
|Консервативная партия прекращает свое участие в организуемых Пашиняном ежемесячных встречах c внепарламентскими силами
|США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха
|За неделю в Армении зарегистрировано 2575 новых случаев заражения коронавирусом
|Спецпредставитель генсека НАТО отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных
|Армения заняла 85-ое место в индексе человеческого развития ООН, расположившись между Перу и Мексикой
|Опрос IRI показывает неготовность армянского населения к нормализации отношений с Турцией и негативное отношение к западным санкциям в отношении России
|IRI: Большинство респондентов в Армении обеспокоенны национальной безопасностью страны
|МИД: Франция продолжит оказывать поддержку в решении гуманитарных вопросов между Ереваном и Баку
|Рубен Варданян убежден: его переезд в Арцах нарушил планы Азербайджана
|В Ереване для специалистов киноиндустрии пройдет мастер-класс с участием Ильи Томашевича
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Об адмирале флота Исакове вспомнили документалисты
|Ховаев в Баку: возможна реанимация МГ ОБСЕ
|Оппозиционная фракция <Армения> обвинила парламентское большинство в нарушении Конституции и объявило о дальнейшем бойкоте работы парламента
|Глава МИД Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Вопросы антинаркотической деятельности ОДКБ обсуждены в Ереване
|Кончина королевы - это большая боль для всего мирового сообщества: Пашинян выразил соболезнования Элизабет Трасс
|Армения примет участие в заседании ШОС в Самарканде
|Назначен новый глава турецкого контингента совместного российско-турецкого мониторингового центра
|Министр иностранных дел Армении принял регионального директора по Евразии МРИ
|Всемирный совет церквей осудил преступления Азербайджана против армян Арцаха
|Минобороны РА: Азербайджан продолжает распространять дезинформацию
|Азербайджан вернул армянской стороне пятерых военнопленных
|Пашинян признал наличие угроз для Армении в процессе демаркации и делимитации границы
|Пашинян заверяет: Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РА
|Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян
|На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным для армянской стороны вопросам
|Show must go on: В Ереване состоялся космический концерт в рамках STARMUS VI
|Глава МО Армении и замминистра обороны США договорились углублять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере
|Генпрокуратура подтвердила: Зять третьего президента Армении уже два месяца как не состоит в розыске по линии Интерпола
|США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
|Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
|В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
|Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
|Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
|В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
|Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
|Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
|В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
|Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
|Филипп Рикер уже в Ереване
|Армения приглашена на первое заседание европейского политического сообщества
|Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Starmus погостит в Гюмри
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Читать больше
|Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах