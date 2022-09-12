Понедельник, 12 Сентября 2022 22:00

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Институт физических исследований Национальной академии наук Республики Армения в Аштараке Арагацотнской области, где обсуждалась концепция Академгородка.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, главу правительства сопровождали руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, глава Комитета кадастра Сурен Товмасян и другие представители профильных ведомств.

Академгородок планируется разместить на территории Физического исследовательского института и Института радиофизики и электроники НАН РА и других прилегающих к ним территорий.

До 8 университетов планируется разместить в академгородке со всей его инфраструктурой. Уже разработан предварительный план города, согласно которому в Академгородке будут созданы все необходимые условия для студентов и преподавателей. Помимо университетов, в городе также будут созданы жилые районы, исследовательские центры, спортивная инфраструктура, парк, амфитеатр. Городок будет рассчитан на проживание до 50 тысяч человек.

Пашинян подчеркнул важность разработки плана действий с четким графиком. Глава правительства подчеркнул важность обеспечения города всей необходимой инфраструктурой, в том числе транспортной сетью. По словам премьер-министра, создание Академгородка также будет способствовать развитию Арагацотнской и соседних областей, формированию образовательных и научных кластеров. Пашинян отметил, что программа входит в число приоритетов правительства, и в контексте ее эффективной реализации дал ряд поручений руководителям ответственных ведомств.

Согласно Закону Республики Армения <Об утверждении Государственной программы развития образования до 2030 года> в Армении планируется создание академического городка.