Понедельник, 12 Сентября 2022 18:04

АрмИнфо.В Армении за сброс мусора в неположенном месте будут штрафовать. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 12 сентября обсуждает поправки в законе <Об отходах> и в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам заместителя начальника Полиции РА Ара Фиданяна, местные органы самоуправления и полиция РА будут контролировать процесс

проведения мониторинга на мусорных свалках, и при выявлении нарушений компании, ответственные за их поддержание будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 200 тысяч драм.

Физические лица, мусорящие города и села будут привлекаться к штрафу в размере от 30 до 50 тысяч драм. За основу привлечения к

административному штрафу будут использоваться как данные камер видеонаблюдения, так и фиксация фактов со стороны сотрудников

полиции.

Отметим, однако, что в пакете законов отсутствуют положения, касающиеся ответственности местных органов самоуправления за не установку мусорных урн, баков и т.д