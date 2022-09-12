Понедельник, 12 Сентября 2022 18:03

АрмИнфо.Генеральная прокуратура РА подвела итоги уголовных дел, расследуемых всеми следственными органами по раскрытию ущерба, причиненного государству и общинам, восстановлению нанесенного ущерба, а также принятых мер по обеспечению возмещения ущерба.

Так, согласно пресс-службе надзорного органа, по состоянию на 1 августа 2022 года, по 3455 уголовным делам, находящимся в производстве компетентных органов РА, по предварительным данным был зафиксирован ущерб в размере 508 441 605 552 драмов, из которых ущерб на сумму 495 983 033 829 драмов был нанесен государству, а 12 458 571 723 драмов - общинам.

В результате назначенных в ходе предварительного следствия по уголовным делам экспертиз и других следственных и процессуальных действий в отчетный период из вышеуказанного общего ущерба уже подтверждено 235.400.796.359 драмов, из коих 232.805.276.257 драмов ущерб, нанесенный государству, 2.595.520.102 драмов - общинам.

За тот же период в ходе предварительного следствия из зафиксированного ущерба было восстановлено 54.797.051.145 драмов, из которых 52.573.370.546 драмов являлись ущербом, нанесенным государству, 2.223.680.599 драмов - общинам. В течение 2022 года восстановлен ущерб, причиненный государству в размере 379 250 долларов США.

В ходе предварительного расследования уголовных дел количество лиц, подозреваемых в совершении преступления, составило 2377 человек, 1318 лицам уже предъявлено обвинение или принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе предварительного следствия по вышеуказанным уголовным делам был наложен арест на сумму в 84 644 700 драмов, на счета - в размере 5 838 598 990 драмов. Запрет был применен также в отношении 120 наименований движимого и 246 недвижимого имущества и 45 земельных участков, из которых в настоящее время оценивается движимое и недвижимое имущество на сумму 28 482 919 456 драмов, а стоимость остальных находится на этапе установления.

По состоянию на 1 августа размер восстановленного ущерба превышает показатель за 12 месяцев 2020 и 2021 годов вместе взятых. В частности, если в течение 2020 года был возмещен ущерб в размере 14,2 млрд драмов, а в 2021 году - 7 млрд драмов, то по состоянию на 31 июля уже возмещен ущерб, причиненный государству и общинам в размере 22,8 млрд драмов.