Понедельник, 12 Сентября 2022 18:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 30, 31, 34, 35 в 1-ом квартале Давташена, абоненты улицы Силикян 1, 9; жилые дома 38, 81, 85, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 115 на улице Вильнюса, ООО ‘Заварт” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; школа для слабовидящих N16, школа-интернат, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 собственные дома 1-10 на 2а переулке, 22-25 на улице Давида Бека, 12-25 на 2-ом переулке Давида Бека;

11:00-17:00 собственные дома 41-55 на 9-ой улице Айгестан, 82-199 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 51/1, 51/18 на пр. Комитаса, собственный дом 51 на пр. Комитаса, собственные дома 1-16 на улице Саркавага, 1-15 на 1-ом переулке, 1-6а на 2-ом переулке, жилые дома 7, 7/1, 7/2, 7а, 8, 9, 10, 26, 28, 28а, 28б на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Вардаблур, Шенкани, Каниашин, Беркарат, Садунц;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Аралез и Нор Кянк;

10:00-16:00 частично села Урцадзор и Арарат;

10:30-13:00 частично село Айгезард;

10:30-14:30 частично село Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 село Серс;

10:30-14:00 частично село Кечут;

11:00-15:00 частично село Таратумб;

в Ширакской области:

10:00-16:00 северная часть села Цогамарг в Ашоцком регионе; село Ахмик в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

10:00-12:00 частично село Нор Астхаберд;

10:00-13:00 улицы Аракеляна, Ванки тап и Сюник в городе Горис;

14:00-17:00 улица Григора Татеваци, Комитаса, Маштоца в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 здания министерства обороны РА в Аване; собственные дома 51-85 на улице Багреванди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 32Б, 32Г на улице Ленинградяна, жилые дома 30, 32 на улице Арзуманяна, квартал “Ной” , улица Восканяна, абоненты улицы Шаумяна 16 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 1-10 на переулке 2А в Нубарашена, собственные дома 22-25 на улице Давида Бека, 12-25 на 2-ом переулке Давида Бека;

11:00-17:00 жилые дома 19/1, 21/1 на улице Вагаршяна, 12 на улице Хачатряна, собственные дома 10-14 на улице Хачатряна, жилые дома 7Б, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 9Б на пр. Азатутяна, собственные дома 14-28 на 49-ой улице, 1-10 на 51-ой улице Арабкира, 96/5 на улице Наири Заряна, жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, 5, 7 на улице Н.Тиграняна, собственные дома улицы Малхасяна, собственные дома 113-115 на 2-ом переулке В.Папазяна, собственные дома 86-102 на улице Амо Сагяна, жилой дом 13 на улице Кочара, жилой дом 113 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 12-113 на 1-ом переулке Чаренца, 177-225 в 8-ом ряду Сари Тага, жилые дома 9, 15 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 на улице Шарури, вспомогательное хозяйство на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Цахкаовит;

в Араратской области:

10:00-13:00 село Арарат;

10:00-14:00 село Воскетап; частично село Айгаван;

10:00-16:00 частично село Урцадзор;

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:30 частично село Мхчян;

11:00-15:00 частично село Агнджадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 село Агавнадзор, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 села Акунк, Зар, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 село Агберк;

13:00-15:00 село Цахкашен полностью, село Гандзак полностью, водоканал Гандзака, территория под названием кладовые картофеля Гандзака (“Гандзаки картофили пахестнер”), газозаправочная станция ООО "Алик", частично квартал “Ацарат”, школа № 8 и детский сад, территория под названием “Ацарати гланоц”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 северо-восточная часть общины Азатан и село Бениамин в Ахурянском регионе; частично село Джрапи в Анийском регионе.