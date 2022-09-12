Понедельник, 12 Сентября 2022 15:42

АрмИнфо.Мирная повестка премьер-министра Армении Никола Пашиняна провалилась. Подобного мнения придерживается экс-вице- спикер парламента РА, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

В этом ключе он обратил внимание, что даже соратники и клиенты Пашиняна признают, что готовится военная провокация.

"И это в том случае, когда мы устали твердить, что нельзя играть игру турков и азербайджанцев. Но, вместо этого, николисты (члены команды действующего премьера РА - ред) : обезглавили Армию обороны Арцаха, согласились на демаркацию и делимитацию, приняли пять пунктов Азербайджана ( по нормализации отношений - ред.), отказались от идеи независимости Арцаха, испугались посещать Арцаха, отдали участок дороги Горис-Капан, азербайджанцы оккупировали 41 кв.км территории Республики Армения", - констатировал Шармазанов.

По его словам, после боевых действий 2020 года не было сделано ни одного шага в направлении переоснащения армии страны.

"А теперь как зайцы кричат, что не исключают военной провокации. Вы виновники всего этого, на кого возмущаетесь? Или же по сценарию под предлогом военной эскалации или ее угрозы должны быть сданы новые территории?", - вопрошал Шармазанов, на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь бывший замминистра обороны Армении Артак Закарян выразил убеждение, что над Арменией нависла тройная угроза - внутренняя, регионального и глобального значения, и если оппозиции не удастся нейтрализовать самую главную из трех угроз - внутреннюю, то можно будет говорить о процессе уничтожения государства.

При этом Закарян заверяет, что оппозиция сегодня имеет полноценную возможность нейтрализовать угрозы безопасности, которые стоят перед Арменией.

"В этом процессе оппозиции пока не удается очень важная вещь - вовлечь максимально большое число людей и заручиться их прямой поддержкой", - сказал политический деятель.

Говоря о второй угрозе для Армении, Закарян выразил убеждение, что необходимо просчитать все процессы, которые могут создать новые угрозы для Армении.

Он подчеркнул, что речь идет не только о военной или физической безопасности страны, но и продовольственной, коммуникационной, образовательной, демографической, ценностной, духовной безопасности.

"А что делают нынешние власти? Они целенаправленно разрушают смысловые столпы существования государства - способность самостоятельно защищаться и действовать в едином ключе", - сказал он на обсуждениях "Реальная повестка Армении", инициированных парламентскими фракциями "Армения" и "Честь имею".

Что касается третьего уровня - глобальных угроз, которые связаны с изменением баланса сил в мире, продолжил Закарян, предлагаю двум оппозиционным парламентским фракциям создать группу по разработке новой стратегии безопасности, поскольку принятая ранее властями стратегия безопасности ни на что не годится.

Напомним, что с начала сентября оборонное ведомство Азербайджана в ежедневном режиме сообщает о провокациях на передовой с армянской стороны. А оборонное ведомство Армении опровергает информацию противника. Добавим также, что на прошлой неделе от пули противника на передовой погиб солдат срочной службы ВС РА.

Сегодня посол Республики Армения по особым поручениям Эдмон Марукян призвал международное сообщество надлежащим образом отреагировать, чтобы остановить провокацию, которую готовит Азербайджан на границе с Арменией.