Понедельник, 12 Сентября 2022 15:37

АрмИнфо.Координатор <Движения сопротивления> Ишхан Сагателян является несерьезным политическим деятелем. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

<Я больше не воспринимаю его как политического деятеля, он полностью исчерпал себя. Вспомните его обещания о смене власти - один день, два месяца: Несерьезно все это. Он отныне для меня является несерьзным политическим деятелем>, - - заявил спикер, добавив, что имеется верхушка политической оппозиции в лице второго президента Роберта Кочаряна и некоторых представителей партии АРФ <Дашнакцутюн> и есть группа людей, которые пытаются решить свои повседневные проблемы. Последние оказались в капкане, поскольку хотят выйти из этого автобуса, но двери этого автобуса Роберт Кочарян не открывает.

Спикер посчитал несерьезным и проведение оппозиционными фракциями НС альтернативного заседания. По его словам, парламент страны является самым легитимным представительским органом. Оппозиция же в НС является наименее легитимной в истории Армении. <Они могут таким образом и альтернативное государство провозгласить>, -добавил председатель НС. Он заметил, что политическая команда действующей власти состоит из правящего большинства в парламенте и правительства страны. Скоро будут выборы в руководящий орган правящей партии <Гражданский договор>, отметил спикер, призвав оппозицию принести свою повестку в зал заседаний НС.

Симонян подчеркнул, что вопрос о лишении оппозиционных депутатов их мандатов остается в повестке. Закон предусматривает количество пропусков заседаний НС, а оппозиционные депутаты давно уже исчерпали все сроки, и по этой причине вопрос о лишении их депутатских мандатов остается в повестке. <Об этом можно будет говорить в декабре, когда завершится очередная сессия парламента. Именно тогда вопрос будет обсужден на заседании Совета НС, и будет принято соответствующее решение>, - заявил председатель НС, добавив, что проблема упирается в ту риторику, которую избрали оппозиционеры во время выборов и после них. Единственный человек, кто повел себя достойно, оказался Артур Ванецян - лидер партии <Родина>, вместе с Республиканской входящей во фракцию <Честь имею>.