Понедельник, 12 Сентября 2022 15:36

АрмИнфо. В результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна.

Он подчеркнул, что 12 сентября около 04:00-04:30 утра азербайджанская сторона открыла огонь с позиций, расположенных напротив населенных пунктов Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района Республики Арцах, применяя огнестрельное оружие различного типа и калибра.

"Стрельба продолжалась около 30 минут. По проверенной на данный момент информации, в результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома", - отметил он, добавив, что аппаратом Защитника прав человека Арцаха продолжает сбор фактов об ущербе, нанесенном мирному населению в результате этих действий противника.

"Эти действия являются еще одним доказательством преступного поведения Азербайджана против жизни, физической и психологической неприкосновенности народа Арцаха, политики этнической чистки, проводимой против народа Арцаха, целью которой является терроризировать проживающих в Арцахе людей и нарушить их нормальную жизнь и деятельность", - резюмировал Степанян