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АрмИнфо. В результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна.
Он подчеркнул, что 12 сентября около 04:00-04:30 утра азербайджанская сторона открыла огонь с позиций, расположенных напротив населенных пунктов Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района Республики Арцах, применяя огнестрельное оружие различного типа и калибра.
"Стрельба продолжалась около 30 минут. По проверенной на данный момент информации, в результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома", - отметил он, добавив, что аппаратом Защитника прав человека Арцаха продолжает сбор фактов об ущербе, нанесенном мирному населению в результате этих действий противника.
"Эти действия являются еще одним доказательством преступного поведения Азербайджана против жизни, физической и психологической неприкосновенности народа Арцаха, политики этнической чистки, проводимой против народа Арцаха, целью которой является терроризировать проживающих в Арцахе людей и нарушить их нормальную жизнь и деятельность", - резюмировал Степанян
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|В Армении за сброс мусора в неположенном месте будут штрафовать
|По состоянию на 1 августа размер восстановленного ущерба государству и общинам превышает сумму за 12 месяцев 2020 и 2021 годов вместе взятых: Генпрокуратура
|ЗПЧ Армении: Достоверные факты преднамеренного обстрела гражданского населения Арцаха азербайджанскими ВС вызывают крайнюю тревогу
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|Республиканец: Под предлогом военной эскалации или ее угрозы должны быть сданы новые территории?
|В процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений нет никаких тупиковых ситуаций - спикер
|Вопрос о лишении оппозиционных депутатов их мандата будет обсужден в декабре - спикер
|Омбудсмен Арцаха: В результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома
|Сагателян: Выходом из текущего кризиса является формирование нового правительства Армении
|Посол по особым поручениям: Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе
|Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника
|Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию противника
|Консервативная партия прекращает свое участие в организуемых Пашиняном ежемесячных встречах c внепарламентскими силами
|США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха
|За неделю в Армении зарегистрировано 2575 новых случаев заражения коронавирусом
|Спецпредставитель генсека НАТО отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных
|Армения заняла 85-ое место в индексе человеческого развития ООН, расположившись между Перу и Мексикой
|Опрос IRI показывает неготовность армянского населения к нормализации отношений с Турцией и негативное отношение к западным санкциям в отношении России
|IRI: Большинство респондентов в Армении обеспокоенны национальной безопасностью страны
|МИД: Франция продолжит оказывать поддержку в решении гуманитарных вопросов между Ереваном и Баку
|Рубен Варданян убежден: его переезд в Арцах нарушил планы Азербайджана
|В Ереване для специалистов киноиндустрии пройдет мастер-класс с участием Ильи Томашевича
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Об адмирале флота Исакове вспомнили документалисты
|Ховаев в Баку: возможна реанимация МГ ОБСЕ
|Оппозиционная фракция <Армения> обвинила парламентское большинство в нарушении Конституции и объявило о дальнейшем бойкоте работы парламента
|Глава МИД Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Вопросы антинаркотической деятельности ОДКБ обсуждены в Ереване
|Кончина королевы - это большая боль для всего мирового сообщества: Пашинян выразил соболезнования Элизабет Трасс
|Армения примет участие в заседании ШОС в Самарканде
|Назначен новый глава турецкого контингента совместного российско-турецкого мониторингового центра
|Министр иностранных дел Армении принял регионального директора по Евразии МРИ
|Всемирный совет церквей осудил преступления Азербайджана против армян Арцаха
|Минобороны РА: Азербайджан продолжает распространять дезинформацию
|Азербайджан вернул армянской стороне пятерых военнопленных
|Пашинян признал наличие угроз для Армении в процессе демаркации и делимитации границы
|Пашинян заверяет: Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РА
|Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян
|На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным для армянской стороны вопросам
|Show must go on: В Ереване состоялся космический концерт в рамках STARMUS VI
|Глава МО Армении и замминистра обороны США договорились углублять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере
|Генпрокуратура подтвердила: Зять третьего президента Армении уже два месяца как не состоит в розыске по линии Интерпола
|США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
|Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
|В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
|Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
|Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
|В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
|Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
|Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
|В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
|Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
|Филипп Рикер уже в Ереване
|Армения приглашена на первое заседание европейского политического сообщества
|Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
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